Video Accident grav în Galați: Tânăr motociclist, în comă după ce s-a izbit de un tractor parcat

Incident grav într-o comună din judeţul Galaţi! Un tânăr de 23 de ani a ajuns în comă la spital, după ce s-a izbit cu motocicleta de un tractor parcat pe marginea drumului.

de Redactia Observator

la 11.08.2025 , 08:27

În imaginile surprinse după accident se vede cum motocicleta a fost distrusă complet în urma impactului, iar mai multe părţi din tractor s-au desprins şi au ajuns pe şosea. Bărbatul nu a putut fi testat cu aparatul etilotest din cauza traumatismelor suferite, însă poliţia a deschis un dosar penal şi urmează să stabilească cauzele accidentului.

 

