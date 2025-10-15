Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Accident grav în Iaşi. Un bărbat beat a vrut să traverseze neregulamentar strada şi a fost lovit din plin

Accident rutier cauzat de un pieton care traversează regulamentar strada, în Iaşi. În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere din zonă se vede cum omul se angajează în traversarea străzii fără să se asigure, într-un loc nepermis. 

de Redactia Observator

la 15.10.2025 , 11:39

Conform informaţiilor Poliţiei, accident a avut loc pe șoseaua Nicolina, din municipiul Iași.

"În urma cercetărilor efectuate, a rezultat faptul că un bărbat, de 35 de ani, a condus autoturismul dinspre Ciurea către Aleea Tudor Neculai, moment în care ar fi acroșat un bărbat, de 43 de ani, care s-ar fi angajat neregulamentar în traversarea străzii, printr-un loc nepermis. În urma evenimentului rutier, pietonul a primit îngrijiri medicale, ulterior fiind testat alcoolscopic, rezultând o alcoolemie de 1,35 mg/l alcool pur în aerul expirat", conform sursei citate. 

Conducătorul auto a fost testat şi el cu apartul alcooltest, rezultând faptul că nu se afla sub influența băuturilor alcoolice.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident iasi rutier traversare neregulamentar masina
Înapoi la Homepage
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum să lipsesc”
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: &#8220;N-am cum să lipsesc&#8221;
Motivul schimbării veșmintelor Sfintei Parascheva de 5 ori pe an. Ce se întâmplă apoi cu straiele
Motivul schimbării veșmintelor Sfintei Parascheva de 5 ori pe an. Ce se întâmplă apoi cu straiele
Cum a fost primită Nadia Comăneci de mama sa, la revenirea în România: ”Orice îmi spune să fac atunci când vin acasă, o ascult”
Cum a fost primită Nadia Comăneci de mama sa, la revenirea în România: ”Orice îmi spune să fac atunci când vin acasă, o ascult”
Titi Aur, despre mama ucisă pe trecerea de pietoni: “Și victima este vinovată, din perspectiva siguranței rutiere”
Titi Aur, despre mama ucisă pe trecerea de pietoni: “Și victima este vinovată, din perspectiva siguranței rutiere”
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă e greu să găsiţi locuri pentru analize decontate?
Observator » Evenimente » Accident grav în Iaşi. Un bărbat beat a vrut să traverseze neregulamentar strada şi a fost lovit din plin