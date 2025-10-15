Video Accident grav în Iaşi. Un bărbat beat a vrut să traverseze neregulamentar strada şi a fost lovit din plin
Accident rutier cauzat de un pieton care traversează regulamentar strada, în Iaşi. În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere din zonă se vede cum omul se angajează în traversarea străzii fără să se asigure, într-un loc nepermis.
Conform informaţiilor Poliţiei, accident a avut loc pe șoseaua Nicolina, din municipiul Iași.
"În urma cercetărilor efectuate, a rezultat faptul că un bărbat, de 35 de ani, a condus autoturismul dinspre Ciurea către Aleea Tudor Neculai, moment în care ar fi acroșat un bărbat, de 43 de ani, care s-ar fi angajat neregulamentar în traversarea străzii, printr-un loc nepermis. În urma evenimentului rutier, pietonul a primit îngrijiri medicale, ulterior fiind testat alcoolscopic, rezultând o alcoolemie de 1,35 mg/l alcool pur în aerul expirat", conform sursei citate.
Conducătorul auto a fost testat şi el cu apartul alcooltest, rezultând faptul că nu se afla sub influența băuturilor alcoolice.
