Accident rutier cauzat de un pieton care traversează regulamentar strada, în Iaşi. În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere din zonă se vede cum omul se angajează în traversarea străzii fără să se asigure, într-un loc nepermis.

Conform informaţiilor Poliţiei, accident a avut loc pe șoseaua Nicolina, din municipiul Iași.

"În urma cercetărilor efectuate, a rezultat faptul că un bărbat, de 35 de ani, a condus autoturismul dinspre Ciurea către Aleea Tudor Neculai, moment în care ar fi acroșat un bărbat, de 43 de ani, care s-ar fi angajat neregulamentar în traversarea străzii, printr-un loc nepermis. În urma evenimentului rutier, pietonul a primit îngrijiri medicale, ulterior fiind testat alcoolscopic, rezultând o alcoolemie de 1,35 mg/l alcool pur în aerul expirat", conform sursei citate.

Conducătorul auto a fost testat şi el cu apartul alcooltest, rezultând faptul că nu se afla sub influența băuturilor alcoolice.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă e greu să găsiţi locuri pentru analize decontate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰