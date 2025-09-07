Accident cumplit, ieri, într-o localitate din judeţul Maramureş! Trei persoane au fost transportate de urgenţă la spital.

Trei persoane au fost transportate de urgenţă la spital după ce autoturismul în care se aflau s-a izbit de o maşină parcată şi, ulterior, a fost proiectat într-un gard. Una dintre victime, aflată în stop cardio-respirator, a fost preluată de un elicopter SMURD.

Totul s-a întâmplat după ce şoferul autovehicului, un bărbat de 31 de ani, a pierdut controlul volanului. Rezultatul etilotestului a arătat că individul era băut bine. Mai mult, autoturismul pe care îl conducea nu era înmatriculat.

Pe numele conducătorului auto a fost deschis un dosar penal.

