Video Accident în Maramureş: un şofer beat, la volanul unei maşini neînmatriculate, a băgat în spital 3 oameni
Accident cumplit, ieri, într-o localitate din judeţul Maramureş! Trei persoane au fost transportate de urgenţă la spital.
Trei persoane au fost transportate de urgenţă la spital după ce autoturismul în care se aflau s-a izbit de o maşină parcată şi, ulterior, a fost proiectat într-un gard. Una dintre victime, aflată în stop cardio-respirator, a fost preluată de un elicopter SMURD.
Totul s-a întâmplat după ce şoferul autovehicului, un bărbat de 31 de ani, a pierdut controlul volanului. Rezultatul etilotestului a arătat că individul era băut bine. Mai mult, autoturismul pe care îl conducea nu era înmatriculat.
Pe numele conducătorului auto a fost deschis un dosar penal.
