O femeie din Bistriţa este anchetată sub control judiciar pentru că a vândut creme de faţă cu mercur. O clientă a fost la un pas de moarte din cauza intoxicaţiei acute pe care a suferit-o, iar după reclamaţia ei, poliţiştii au intrat pe fir şi au oprit afacerea ilegală şi periculoasă.

Ramona a cumpărat de pe Internet crema de faţă fără să ştie ce va urma.

"După 4-5 seri eu aveam frisoane. După opt seri, m-am trezit desfigurată. Pe gât, pe mâini, pe piept. Am întrebt-o pe doamna dacă e normal şi a zis că da e normal […] e normal să te umfli că aşa procedează crema" a povestit Ramona.

A mers, totuşi, la medicul de familie, a primit un tratament antialergic care nu a funcţionat. Când nu s-a mai putut ridica din pat, a mers la Urgenţe, iar medicii s-au îngrozit. Nu mai văzuseră arsuri provocate de mercur.

"M-au băgat pe secţia ATI şi mi-au făcut dializă la sânge. Dacă nu apuca, era chestie de câteva ore, muream!" a mai povestit Ramona.

Vânzătoarea susţinea că "mercurul este un Dumnezeu"

"În acest caz, s-a ridicat suspiciunea unei intoxicaţii cu mercur care a fost confirmată în urma analizelor de laborator" a explicat purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, Camelia Strungari.

Poliţia şi Direcţia de Sănătate Publică au fost alertate imediat şi au început anchetele. Aşa au ajuns anchetatorii la cea care vindea crema ca pe o minune: o femeie de 42 de ani din Bistriţa.

"Femeia îşi cumpără crema şi îşi revine la faţă. E un Dumnezeu, mercurul este un Dumnezeu. Am vândut 4-5.000, câte s-au vândut, sau 200 de mii" explica vânzătoarea cremei, Anca Cîrcu.

Produsele vândute cu preţuri cuprinse între 300 şi 500 de lei erau comandate din farmacii cu laborator, ambalate frumos şi comercializate ilegal, sub marcă proprie, fără nicio atenţionare despre riscuri.

Vânzătoarea cremei, amendată cu 400.000 de lei

"Dânsa nu avea în obiectul de activitate comercializarea acestei creme şi atunci a fost amendată din cauza asta cu o amendă de 400 de mii de lei. Şi în acelaşi timp, da, s-a interzis să mai comercializeze aceste produse" a spus Anca Andriţoiu, directorul executiv D,S.P. Bistrița-Năsăud.

Proprietara firmei raportase în 2023 o cifră de afaceri de peste 1.000.000 de lei. Acum este acuzată de trafic de produse sau substanţe toxice şi vătămare corporală.

