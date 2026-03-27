Video Accident în lanț în centrul Capitalei, provocat de un șofer vitezoman. Două persoane au fost rănite
Accident în lanţ în Capitală, provocat de un şofer vitezoman. Patru maşini au fost avariate şi 2 oameni au fost răniţi, după ce bărbatul din Dâmboviţa a uitat orice regulă şi a gonit pe străzile din zona Unirii.
La un moment dat, într-o intersecţie, impactul a fost inevitabil: individul nu a acordat prioritate şi s-a ciocnit de alt şofer, care circula regulamentar. Maşina teribilistului a ricoșat apoi într-un rând de mașini parcate. Şoferul din prima mașină lovită și un pasager au fost duşi la cel mai apropiat spital pentru îngrijiri.
