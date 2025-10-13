Accident în timpul examenului auto în Ploiești. O persoană a fost rănită și dusă la spital

O femeie de 45 de ani, aflată în timpul probei practice pentru obținerea permisului de conducere, a provocat un accident în parcarea centrului comercial Prahova Value Center din Ploiești. În urma impactului, o persoană a fost rănită și transportată de urgență la spital.

O femeie de 45 de ani, aflată în timpul probei practice pentru obținerea permisului auto, a provocat luni un accident în parcarea centrului comercial Prahova Value Center din Ploiești, după ce a lovit un autoturism parcat. O persoană aflată în apropiere a fost rănită și transportată la spital, transmite Mediafax.

Un accident rutier a avut loc luni, în jurul orei 11:30, în parcarea centrului comercial Prahova Value Center din Ploiești.

Victima, prinsă între cele două autoturisme

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, o femeie de 45 de ani, care participa la proba practică pentru obținerea permisului de conducere, se pregătea să plece de pe loc când a pierdut controlul autoturismului și a lovit un alt vehicul parcat.

În urma impactului, o persoană aflată în apropiere a fost prinsă între cele două mașini, fiind rănită. Victima a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Atât candidata, cât și examinatorul și ceilalți participanți au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, urmând să stabilească împrejurările exacte ale producerii accidentului.

