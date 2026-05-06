O autoutilitară s-a răsturnat după ce a lovit un parapet pe DN7, în judeţul Vâlcea. Un bărbat şi trei copii au fost răniţi.

Accident în toiul nopţii pe DN7: o autoutilitară s-a răsturnat în Vâlcea, cu trei copii la bord - IPJ Vâlcea

"În această dimineaţă, în jurul orei 04:00, poliţiştii Serviciului Rutier au fost solicitaţi să intervină la un accident rutier produs pe DN 7, pe raza localităţii Racoviţa. Din primele verificări efectuate la faţa locului, s-a stabilit că un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din judeţul Gorj, în timp ce conducea o autoutilitară, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, intrând într-un parapet, ulterior răsturnându-se pe partea carosabilă", anunţă, miercuri dimineaţă, IPJ Vâlcea.

În urma evenimentului rutier, toate persoanele aflate în autovehicul, inclusiv conducătorul auto, au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Printre victime se află şi trei minori, cu vârste de 4, 10 şi 12 ani. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

