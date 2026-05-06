Galerie foto Accident în toiul nopţii pe DN7: o autoutilitară s-a răsturnat în Vâlcea, cu trei copii la bord

O autoutilitară s-a răsturnat după ce a lovit un parapet pe DN7, în judeţul Vâlcea. Un bărbat şi trei copii au fost răniţi.

de Laura Ilioiu

la 06.05.2026 , 08:18
Accident în toiul nopţii pe DN7: o autoutilitară s-a răsturnat în Vâlcea, cu trei copii la bord - IPJ Vâlcea Galerie (3)
Google News ObservatorNews.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

"În această dimineaţă, în jurul orei 04:00, poliţiştii Serviciului Rutier au fost solicitaţi să intervină la un accident rutier produs pe DN 7, pe raza localităţii Racoviţa. Din primele verificări efectuate la faţa locului, s-a stabilit că un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din judeţul Gorj, în timp ce conducea o autoutilitară, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, intrând într-un parapet, ulterior răsturnându-se pe partea carosabilă", anunţă, miercuri dimineaţă, IPJ Vâlcea.

În urma evenimentului rutier, toate persoanele aflate în autovehicul, inclusiv conducătorul auto, au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Printre victime se află şi trei minori, cu vârste de 4, 10 şi 12 ani. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Articolul continuă după reclamă
Laura Ilioiu
Laura Ilioiu Like

Sunt o persoană curioasă, iar curiozitatea m-a împins mereu să descopăr lucruri noi, oameni diferiți și povești care merită spuse.

valcea racovita copii spital dn7
Înapoi la Homepage
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
2026 ar putea fi cel mai fierbinte an din istorie. Fenomenul care va afecta întreaga planetă
2026 ar putea fi cel mai fierbinte an din istorie. Fenomenul care va afecta întreaga planetă
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Pentru nord-coreeni, fiica minoră a lui Kim Jong Un este un „fashion icon”. Însă ținutele ei spun mult mai multe lucruri
Pentru nord-coreeni, fiica minoră a lui Kim Jong Un este un „fashion icon”. Însă ținutele ei spun mult mai multe lucruri
Hantavirusul a fost depistat în România! Ce simptome are virusul periculos
Hantavirusul a fost depistat în România! Ce simptome are virusul periculos
Comentarii


Întrebarea zilei
Renunţaţi la întâlnirile romantice din cauza costurilor prea mari?
Observator » Evenimente » Accident în toiul nopţii pe DN7: o autoutilitară s-a răsturnat în Vâlcea, cu trei copii la bord
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.