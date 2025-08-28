Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Foto Accident între un autobuz STV şi un tramvai în București. Mai mulți pasageri au fost răniți

Un accident între un autobuz al Serviciului de Transport din Voluntari şi un tramvai a paralizat traficul din Capitală.

de Redactia Observator

la 28.08.2025 , 08:54
Accident între un autobuz STV şi un tramvai în București. Mai mulți pasageri au fost răniți Galerie (2)

Accidentul s-a produs într-o staţie din zona Colentina. În imaginile trimise pe Fii Observator se vede momentul coliziunii dintre autobuz și tramvai. Mai multe persoane au fost rănite în urma impactului şi au primit îngrijiri medicale. O anchetă va stabili cum s-a petrecut totul şi cine este de vină pentru producerea accidentului. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

bucuresti colentina stv stb tramvai
Înapoi la Homepage
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: &#8220;Uitați-vă numai la ea!&#8221;
Ella Vișan și-a asumat relația cu Teo Costache. Ispita de la Insula Iubirii a rămas impresionată de gestul făcut
Ella Vișan și-a asumat relația cu Teo Costache. Ispita de la Insula Iubirii a rămas impresionată de gestul făcut
Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”. Președintele a reprezentat România chiar și la chilia lui Arsenie Boca
Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”. Președintele a reprezentat România chiar și la chilia lui Arsenie Boca
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi gândit să plătiți rovinieta mai devreme, ca să prindeți prețul vechi?
Observator » Evenimente » Accident între un autobuz STV şi un tramvai în București. Mai mulți pasageri au fost răniți