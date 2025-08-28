Foto Accident între un autobuz STV şi un tramvai în București. Mai mulți pasageri au fost răniți
Un accident între un autobuz al Serviciului de Transport din Voluntari şi un tramvai a paralizat traficul din Capitală.
Accident între un autobuz STV şi un tramvai în București. Mai mulți pasageri au fost răniți Galerie (2)
Accidentul s-a produs într-o staţie din zona Colentina. În imaginile trimise pe Fii Observator se vede momentul coliziunii dintre autobuz și tramvai. Mai multe persoane au fost rănite în urma impactului şi au primit îngrijiri medicale. O anchetă va stabili cum s-a petrecut totul şi cine este de vină pentru producerea accidentului.
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰