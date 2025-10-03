Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Accident cu o maşină de poliţie în misiune în Suceava. Un bărbat de 72 de ani nu a acordat prioritate

O autospecială de poliţie a fost lovită joi, în municipiul Suceava, în timp ce se afla în misiune. Deşi avea semnalele acustice şi luminoase pornite, a fost izbită în plin de un autoturism.

de Redactia Observator

la 03.10.2025 , 08:37

Şoferul vinovat, un bărbat în vârstă de 72 de ani, nu a acordat prioritate şi, astfel, s-a produs accidentul.

Acesta a fost amendat şi a rămas fără permis timp de 90 de zile.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident rutier masina politie prioritate suceava
Înapoi la Homepage
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Vanessa, susținere majoră pentru fotbalistul Denis Drăguș. Ce face blondina
Vanessa, susținere majoră pentru fotbalistul Denis Drăguș. Ce face blondina
Un român a dat examenul pentru permis auto de 20 de ori și l-a luat de fiecare dată. Așa a câștigat o mică avere, în Franța
Un român a dat examenul pentru permis auto de 20 de ori și l-a luat de fiecare dată. Așa a câștigat o mică avere, în Franța
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii?
Observator » Evenimente » Accident cu o maşină de poliţie în misiune în Suceava. Un bărbat de 72 de ani nu a acordat prioritate