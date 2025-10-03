O autospecială de poliţie a fost lovită joi, în municipiul Suceava, în timp ce se afla în misiune. Deşi avea semnalele acustice şi luminoase pornite, a fost izbită în plin de un autoturism.

Şoferul vinovat, un bărbat în vârstă de 72 de ani, nu a acordat prioritate şi, astfel, s-a produs accidentul.

Acesta a fost amendat şi a rămas fără permis timp de 90 de zile.

