Video Accident cu o maşină de poliţie în misiune în Suceava. Un bărbat de 72 de ani nu a acordat prioritate
O autospecială de poliţie a fost lovită joi, în municipiul Suceava, în timp ce se afla în misiune. Deşi avea semnalele acustice şi luminoase pornite, a fost izbită în plin de un autoturism.
Şoferul vinovat, un bărbat în vârstă de 72 de ani, nu a acordat prioritate şi, astfel, s-a produs accidentul.
Acesta a fost amendat şi a rămas fără permis timp de 90 de zile.
