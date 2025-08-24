Doi motociclişti au ajuns la spital, în urma unui accident produs în judeţul Constanţa. Unul dintre ei ar fi pierdut controlul direcţiei într-o curbă şi a intrat în celălat. Ambii au ajuns la spital, potrivit News.ro.

Accident rutier grav între doi motociclişti, în judeţul Constanţa. Una dintre motociclete a luat foc - ISU Constanța

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină la un accident rutier în care au fost implicaţi doi motociclişti, petrecut la ieşirea din localitatea Rasova spre Aliman, potrivit News.ro.

"Din primele cercetări efectuate a rezultat că, în vreme ce se deplasa pe drumul respectiv, unul dintre motociclişti ar fi pierdut controlul direcţiei într-o curbă, întrând în coliziune cu motocicleta condusă de celălalt. În urma accidentului rutier cei doi motociclişti, de 36 de ani, respectiv 49 de ani, au fost răniţi", au afirmat poliţiştii.

La faţa locului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă şi spumă, un echipaj SMURD, elicopterul SMURD şi o ambulanţă a Serviciului Judeţean. Echipele de intervenţie au constatat că cei doi motociclişti erau conştienţi, iar una dintre motociclete luase foc.

Reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa au afirmat că victimele au fost evaluate de cadrele medicale care au stabilit că un motociclist are un traumatism toracic şi fractură la picior, iar celălalt este confuz şi are fracturi deschise la ambele gambe.

Cei doi au fost duşi la spital. Cea de-a doua victimă a fost transportată la unitatea medicală cu elicopterul SMURD.

