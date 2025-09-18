Antena Meniu Search
Accident rutier soldat cu 6 victime, în Vrancea. O maşină a intrat pe constrasens şi s-a izbit frontal de alta

Şase persoane au fost rănite într-un accident rutier petrecut judeţul Vrancea. O maşină a pătruns pe contrasens şi s-a izbit de o alta, care circula regulamentar. Traficul rutier pe DN 2 se desfăşoară alternativ, pe un singur fir, potrivit News.ro.

de Redactia Observator

la 18.09.2025 , 08:51
Potrivit IPJ Vrancea, poliţiştii au fost sesizaţi, prin SNUAU 112, cu privire la producerea unui accident rutier în localitatea Garoafa.

Din primele verificări, a reieşit faptul că două autoturisme s-au ciocnit frontal, după ce unul dintre vehicule a intrat pe contrasens.

În urma impactului, şase persoane au fost rănite.

Traficul rutier pe DN 2, în zona accidentului, se desfăşoară alternativ, pe un singur sens, fiind dirijat de poliţişti până la degajarea carosabilului şi reluarea circulaţiei în condiţii normale.

