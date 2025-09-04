Femeia de 57 de ani, din judeţul Prahova, bătută și călcată cu mașina de bărbatul cu care ar fi avut o relaţie extraconjugală, s-a stins din viață. Chiar dacă a fost supusă unei intervenții chirurgicale, având în vedere rănile grave suferite, aceasta nu a supraviețuit. Între timp, bărbatul de 53 de ani, care a încercat să-şi ia viaţa după cele întâmplate, va fi externat și va ajunge în fața anchetatorilor pentru audieri. Atenţie, urmează informaţii cu un puternic impact emoţional!

Cu lacrimi în ochi, soţul femeii din comuna prahoveană Baba Ana povesteşte despre ultimele clipe din viaţa celei care i-a stat alături ani de zile. "Pleca la muncă dimineaţa, în fiecare dimineaţă pleca la muncă cu bicicleta. Şi a urmărit-o de aici de la poliţie, până la ieşirea din sat. Acolo a buşit-o, a bătut-o", spune Gheorghe Toader, soţul femeii.

Mamă ucisă de presupusul amant, în Prahova

Individul de 53 de ani ar fi fost într-o relaţie cu femeia şi într-un moment de furie a snopit-o în bătaie şi a călcat-o cu maşina. Urmărită încă de pe strada pe care locuia, femeia a ajuns cu bicicleta până în capătul satului, unde individul a prins-o şi a lovit-o fără milă. După ce a lăsat-o fără suflare pe caldarâm, bărbatul a pornit în trombă cu maşina şi a trecut efectiv peste ea. "Nu e bine, nu e bine, mie îmi pare rău că se întâmplă lucrurile astea. Nu aş vrea nimeni să treacă prin aşa ceva", spune o femeie. "O ştiu, venea pe strada mea, aici. Nu e bine ce a păţit', a mărturisit un localnic. "Mă duceam la nepoate la Mizil şi am văzut-o doar pe bicicletă, acolo, cu ghiozdanul în spate, şi pe urmă am auzit nenorocirea. Păcat, nu trebuia să se ajungă la omor aici", a declarat o femeie.

Femeia a murit din cauza rănilor grave

Femeia a ajuns de urgenţă la spital cu răni extrem de grave, însă în ciuda eforturilor medicilor de a o salva, aseară, aceasta a murit. "A fost dusă de urgenţă la sala de operaţie, ulterior din cauza multiplelor leziuni grave, organismul nu a mai suportat şi a fost declarată decedată", a transmis Cristina Petre, UPU Ploiești.

La spital a ajuns şi agresorul, care după ce a comis orbila faptă a încercat să-şi pună capăt zilelor. Poliţiştii l-au găsit în mașină, într-o localitate apropiată, după ce înghițise clor şi alte substanţe toxice. Individul urmează să fie externat şi dus la audieri. De la începutul anului, aproape 40 de femei au fost ucise de actuali sau foşti parteneri.

