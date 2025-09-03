Caz şocant în Prahova. O femeie de 57 de ani a fost bătută şi călcată cu maşina de un bărbat cu care ar fi avut o relaţie extraconjugală. Individul a încercat, la rândul lui, să-şi ia viaţa. Ambii au ajuns la spital, dar medicii n-au mai putut să o salveze pe femeie.

În ciuda eforturilor medicilor de la Spitalul Județean de Urgență Ploiești de a o salva pe femeia de 57 de ani, aceasta a decedat în cursul serii de marți. A ajuns în stare gravă la spital cu mai multe coaste rupte și alte răni grave. A fost dusă direct în sala de operație, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale ample și de durată. Apoi a fost transferată pe secția de terapie intensivă mobilă, însă încă din acel moment medicii erau rezervați în privința șanselor sale de supraviețuire.

Surse apropiate de anchetă povestesc faptul că victima, o femeie de 57 de ani, și agresorul ei, bărbatul de 53, ar fi avut în trecut o relație. Nu se știe exact pentru ce venise bărbatul în localitatea Baba Ana, cert este că a urmărit-o pe aceasta încă de când a plecat de acasă. Femeia se afla pe bicicletă și se îndrepta către serviciu atunci când a fost oprită de către agresor, lovită brutal și mai apoi călcată cu mașina. "Poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Mizil au fost sesizaţi la data de 2 septembrie a.c., în jurul orei 07.30, de către o persoană din comuna Baba Ana, cu privire la faptul că a observat, pe o stradă din aceeaşi localitate, o femeie care prezenta urme de sânge la nivelul feţei. În cel mai scurt timp, a fost constituită o echipă operativă, formată de poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale şi poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Mizil, care s-au deplasat la faţa locului pentru efectuarea cercetărilor. Din primele verificări a rezultat faptul că o femeie în vârstă de 57 de ani, din comuna Baba Ana, ar fi fost agresată fizic de către un bărbat, care ar fi coborât dintr-un autoturism, iar ulterior, acesta s-ar fi urcat din nou în vehicul şi ar fi acroşat victima, părăsind locul faptei imediat după incident", au arătat reprezentanţii Poliţiei judeţene Prahova.

Atacatorul a ajuns la spital după ce ar fi încercat să-şi pună capăt zilelor

Imediat după teribilele fapte, bărbatul a plecat până în localitatea Tătaru. Aceleași surse din anchetă au explicat faptul că bărbatul a fost găsit în mașină după ce înghițise clor, dar și alte substanțe folosite în tratarea plantelor, cu gândul de a-și pune capăt zilelor. A ajuns la spital unde medicii au reușit să îl stabilizeze. Până la acest moment, având în vedere starea de sănătate, suspectul nu a putut fi audiat. Femeia avea doi copii, o fată și un băiat de 36 și 37 de ani, care lucrează în străinătate și care se vor întoarce acum să își înmormânteze mama.

Cercetările continuă acum sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova și nu este exclus ca dosarul să meargă acum pe omor sau omor calificat.

