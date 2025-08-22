Acoperişul unei case, smuls de vântul puternic, s-a prăbușit peste 3 persoane în comuna Hârtiești din Argeş

Trei persoane au fost surprinse vineri de prăbușirea unui acoperiș, în satul Lucieni, comuna Hârtiești, județul Argeș.

Vântul puternic a smuls acoperișul unei locuințe, iar în cădere a surprins trei persoane.

Două primesc îngrijiri medicale la fața locului, una dintre acestea fiind în stop cardio-respirator, cu manevre de resuscitare în curs. Cea de-a treia persoană nu era la fața locului la ajungerea forțelor de intervenție.

Pentru gestionarea eficientă a siuației au fost alocate 1 autospecială de stingere cu apă și spumă cu accesorii necesare, 1 autospecială de descarcerare, 1 container multirisc, 1 ambulanță SMURD și 1 ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

