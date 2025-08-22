Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Acoperişul unei case, smuls de vântul puternic, s-a prăbușit peste 3 persoane în comuna Hârtiești din Argeş

Trei persoane au fost surprinse vineri de prăbușirea unui acoperiș, în satul Lucieni, comuna Hârtiești, județul Argeș.

de Redactia Observator

la 22.08.2025 , 20:32
ambulanţă Acoperişul unei case s-a prăbușit peste 3 persoane - Shutterstock (scop ilustrativ)

Vântul puternic a smuls acoperișul unei locuințe, iar în cădere a surprins trei persoane.

Două primesc îngrijiri medicale la fața locului, una dintre acestea fiind în stop cardio-respirator, cu manevre de resuscitare în curs. Cea de-a treia persoană nu era la fața locului la ajungerea forțelor de intervenție.

Pentru gestionarea eficientă a siuației au fost alocate 1 autospecială de stingere cu apă și spumă cu accesorii necesare, 1 autospecială de descarcerare, 1 container multirisc, 1 ambulanță SMURD și 1 ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

acoperis arges
Înapoi la Homepage
Regretul care îl macină pe Ion Ţiriac, la 86 de ani: “Te baţi cu morile de vânt, nu e bine”
Regretul care îl macină pe Ion Ţiriac, la 86 de ani: &#8220;Te baţi cu morile de vânt, nu e bine&#8221;
Ea este femeia care compune muzică pentru vaci. Susține că așa dau mai mult lapte
Ea este femeia care compune muzică pentru vaci. Susține că așa dau mai mult lapte
Comentarii


Întrebarea zilei
Mergeţi în costum de baie la restaurantele de pe litoral?
Observator » Evenimente » Acoperişul unei case, smuls de vântul puternic, s-a prăbușit peste 3 persoane în comuna Hârtiești din Argeş