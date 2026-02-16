Fenomene meteo extreme răvăşesc zi de zi Europa. În Italia, trei schiori și-au pierdut viața sub o avalanșă care i-a îngropat instantaneu. În Salento, Celebrul Arc al Îndrăgostiților s-a prăbuşit din cauza unei furtuni chiar de Sfântul Valentin. În Elveția, tot o avalanşă a deraiat un tren cu pasageri. Iarna grea se întoarce de mâine şi la noi, cu ninsori şi viscol.

Sudul Franței a devenit de nerecunoscut după furtuna Nils. Străzile s-au transformat în râuri, iar apele au pătruns în casele oamenilor.

600 de localnici au fost evacuaţi. Restul sunt îndemnaţi să-şi pregătească kituri de supravieţuire pentru 72 de ore, după ce nivelul râurilor a crescut cu mai bine de 10 metri. Sute de jandarmi şi pompieri au fost mobilizaţi în zonă.

"Au trecut 5 ani de la ultima inundaţie și este de-a dreptul dureros.", spune un cetăţean, potrivit FRANCE 24.

Alertă e şi la Paris, Sena va urca până la 4 metri şi amenință să se reverse peste oraş. Pe aeroportul Charles de Gaulle, zeci de zboruri au fost anulate.

"Asta e. Îmi voi petrece ziua de naștere de 50 de ani la hotel, în loc să o sărbătoresc la Florența, dar asta e viața.", spune un alt cetăţean, potrivit RTBF Info.

În Elveţia, un tren regional a fost înghiţit de o avalanşă şi a deraiat, în cantonul Valais. 5 oameni au fost răniţi, unul a avut nevoie de spitalizare. Ceilalţi pasageri au fost evacuaţi de urgenţă.

"Incidentul a avut loc în tunel. Mai exact, la ieşirea din tunel. Au fost imediat mobilizate echipajele de intervenţie. Echipajele au monitorizat situaţia şi au evacuat persoanele aflate în tren. În acest moment, datele arată că 30 de oameni se aflau în tren.", spune Daniel Imboden, purtător de cuvânt poliţia Valais.

Autorităţile au anunţat că linia ferată va rămâne închisă pentru cel puţin 2 zile.

În Italia, în apropierea masivului Mont Blanc, trei schiori şi-au pierdut viaţa, după ce au fost îngropaţi de o avalanşă. Doar în ultima săptămână, 13 oameni au murit pe versanţii Italiei - un record negru.

Este stare de urgenţă şi în regiunea Calabria. Doar în oraşul Cassano allo Ionio, aproape 200 de oameni au fost evacuaţi.

"Ne-am trezit sub apă. Nu ştiam unde să fugim, dacă să ne salvăm, dacă ne abandonăm casele.", spune un alt cetăţean, potrivit Local Team.

Furtuna a distrus un simbol. "Arcul Iubirii" din regiunea Puglia s a prăbuşit chiar de Ziua Îndrăgostiţilor.

În Grecia rafalele puternice au măturat Atena, în timp ce acropolele au fost acoperite de un val de praf saharian.

Iarna revine în forţă şi în România, de mâine, când vom avea cod galben de ninsori şi viscol în jumătate de ţară. Zăpada se va aşterne mai întâi în Moldova, iar peste noapte va acoperi şi sudul ţării, inclusiv Capitala, cu un strat care poate ajungela 30 de centimetri. Vântul va atinge la rafală 70 de kilometri pe oră, iar la munte peste 90 de kilometri pe oră.

