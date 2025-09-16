Actorul Victor Rebengiuc se retrage de pe scena teatrului, după 70 de ani de activitate. Mesajul maestrului

Marele actor Victor Rebengiuc şi-a anunţat retragerea din teatru, după 70 de ani petrecuţi pe scenă. Maestrul, în vârstă de 92 de ani, şi-a luat adio pe Facebook de la personajul Andre, pe care l-a interpretat în ultimii trei ani în spectacolul ''Tatăl'', la Teatrul Bulandra.

Reporter: Ce faceți când nu sunteți pe scenă?

Victor Rebengiuc: Dacă nu sunt pe scenă nu sunt nicăieri.

Reporter: Ce vă place să faceți?

Victor Rebengiuc: Să stau acasă! Stau acasă frumos. Mie îmi place acasă.

Reporter: Vă uitați la televizor?

Victor Rebengiuc: La sport mă uit. Celor de acasă le doresc putere de a îndura, de a putea să iasă din prăpastia asta în care am fost băgați cu toții. O să fim strâmtorați cu toții, dar altă soluție nu avem. Eu am apucat atâtea nenorociri care s-au întâmplat, sunt de 92 de ani în viață, trăiesc aproape tot secolul trecut, am trăit comunismul, viața după... dar să avem forță, înțelegere și răbdare. Lucrurile se pot schimba, dar nu dintr-odată.

Actorul a şi transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care şi-a luat adio de la rolul "Andre" din spectacolul-fenomen "Tatăl".

Mesajul Teatrului Bulandra

"Cu aceeaşi demnitate şi eleganţă cu care a jucat, vreme de peste 70 de ani, pe scenele Bulandra, maestrul Victor Rebengiuc a ales, la aproape trei ani de la premieră, să se despartă de personajul André, din spectacolul Tatăl.

Teatrul Bulandra onorează, cu profund respect, dorinţa domnului Rebengiuc de a pune capăt drumului acestui spectacol care a făcut săli pline de la prima reprezentaţie până la cea din urmă, oferindu-ne încă o lecţie de nobleţe, în teatru şi în viaţă, precum şi de respect pentru publicul său", potrivit unei postări a Teatrului Bulandra pe pagina oficială de Facebook.

Teatrul Bulandra afirmă că Victor Rebengiuc a fost "model pentru generaţii întregi" şi precizează că acesta "continuă să ne inspire cu arta şi umanitatea sa, cu sensibilitatea, umorul, înţelepciunea, conştiinţa sa lucidă şi onestitatea. Faţă de sine şi faţă de lume".

"Vă mulţumim domnule Victor Rebengiuc pentru tot ce ne-aţi oferit, vă mulţumim că (ne) sunteţi, iar întâlnirea cu personajul André, în 'Tatăl' va rămâne o amintire preţioasă, un reper de lumină şi adevăr, purtat în inimile celor care l-au trăit", au mai scris reprezentanţii Teatrului Bulandra pe pagina de socializare.

Spectacolul "Tatăl" de Florian Zeller, în regia lui Cristi Juncu, a avut premiera pe 8 şi 9 octombrie 2022. Din distribuţie, alături de Victor Rebengiuc, fac parte Ana Ioana Macaria, Cătălin Babliuc, Oana Tudor, Maria Veronica Vârlan şi Constantin Dogioiu.

Cine este Victor Rebengiuc

Profund emoţionant, "Tatăl" este o poveste de familie serioasă şi realistă şi o privire nesentimentală, intens emoţională asupra lumii prin ochii unui bărbat care se confruntă cu demenţă, o ilustrare dramatică a pierderilor fizice care apar împreună cu cele mentale, se arată în descrierea spectacolului.

Victor Rebengiuc a debutat pe scena Teatrului Naţional din Craiova în 1956, iar un an mai târziu a început să joace în Bucureşti. A jucat şi în peste 50 de filme, printre ele şi ''Pădurea Spânzuraţilor'', peliculă premiată la Cannes.

