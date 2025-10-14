Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Acuzație de furt între prieteni, finalizată cu o înjunghiere într-un club din Piatra-Neamț

Un bărbat de 50 de ani a fost reținut de polițiști după ce și-a înjunghiat prietenul într-un club din Piatra-Neamț, în urma unui conflict izbucnit pe fondul acuzațiilor de furt. Agresorul l-ar fi acuzat pe amicul său că i-a sustras bani, iar altercația s-a încheiat violent, sub ochii martorilor.

de Redactia Observator

la 14.10.2025 , 17:19
Acuzație de furt între prieteni, finalizată cu o înjunghiere într-un club din Piatra-Neamț Poliţia Română, Bucureşti, 2023 - Profimedia

Un bărbat în vârstă de 50 de ani a fost reținut de polițiști după ce și-a înjunghiat prietenul într-un club din municipiul Piatra-Neamț, a informat, marți, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ), conform Agerpres.

După comiterea faptei, suspectul a fost imobilizat de un agent de securitate, iar la fața locului au venit polițiștii.

Acuzații de furt și agresiune într-un local din Piatra-Neamț

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Victima nu a dorit să formuleze plângere penală prealabilă împotriva agresorului.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat procurorului cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

neamt injunghiere furt
Înapoi la Homepage
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum să lipsesc”
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: &#8220;N-am cum să lipsesc&#8221;
Motivul schimbării veșmintelor Sfintei Parascheva de 5 ori pe an. Ce se întâmplă apoi cu straiele
Motivul schimbării veșmintelor Sfintei Parascheva de 5 ori pe an. Ce se întâmplă apoi cu straiele
Cum a fost primită Nadia Comăneci de mama sa, la revenirea în România: ”Orice îmi spune să fac atunci când vin acasă, o ascult”
Cum a fost primită Nadia Comăneci de mama sa, la revenirea în România: ”Orice îmi spune să fac atunci când vin acasă, o ascult”
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu modificările aduse legii RCA?
Observator » Evenimente » Acuzație de furt între prieteni, finalizată cu o înjunghiere într-un club din Piatra-Neamț