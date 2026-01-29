Medicul Cristian Andrei va fi cercetat în libertate. În plus, doctorul-vedetă ar putea scăpa de cele mai grave acuzaţii, de viol, pentru că...faptele s-au prescris! Aşa încât, la dosar, în afară de mărturii ale mai multor femei, nu ar exista şi alte probe care să-l incrimineze.

Doctorul Cristian Andrei a intrat încătuşat în secţia de poliţie, dar după audieri, e liber.

În faţa polițiștilor Cristian Andrei nu a făcut declarații şi le-a cerut anchetatorilor probatoriul în baza căruia este cercetat. Deși acuzațiile care îi sunt aduse sunt unele foarte grave, el a fost lăsat in libertate, întrucât faptele din dosar au avut loc acum foarte mult timp şi s-au prescris.

Cristian Andrei este acuzat mai exact de înşelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii şi... cel mai grav - viol şi agresiune sexuală.

Cosmin Rîcanu, Serviciul Investigaţii Criminale: Victimele aveau o vârstă f fragedă. Toate persoanele despre care v-am vorbit, au depus sesizare, erau pacientele acestuia. Profitând de starea de vulnerabilitate cumva erau determinate să facă acest lucru, să accepte.

Reporter: Le presa psihic?

Cosmin Rîcanu, Serviciul Investigaţii Criminale: Exact! Şi ele cedau!

Cea mai tânără victimă care il acuză de viol avea 14 ani, spun poliţiştii. Sesizarea a venit acum, după aproape 25 de ani.

Reporter: În cazul de faţă, Codul Penal ce spune la viol? După cât timp se prescrie?

Cristian Popescu, avocat: Este vorba de 10 ani! Actele medicale sunt cele mai importante dovezi care să stabilească existenţa infracţiunii.

O altă tânără le-a declarat anchetatorilor că ar fi fost agresată în timpul practicii.

"Una dintre ele care dă nişte detaii sexuale explicite cu mine a fost în relaţie cu mine trei ani sau doi ani, noi am fost iubiţi. Am întrerupt această relaţie şi probabil s-a născut această ostilitate. Ostilitatea femii faţă de bărbatul la care nu mai are acces", spune Cristian Andrei.

Specialiştii atrag atenția că relația dintre terapeut și pacient este una dintre cele mai sensibile și poate fi ușor deturnată în lipsa unor limite clare.

"Se întâmplă asta destul de mult, să existe abuz în aceste relații terapeutice, unori abuzul să fie direct, alteori este camuflat. Pacientul are o stare de confuzie și incapacitate, nu poate să se apere, nu poate să spună nu", spune Anca Boalcă, psiholog.

Doctorul vedetă este cercetat în continuare pentru agresiune sexuală şi exercitarea fără drept a profesiei.

