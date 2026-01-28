Percheziţii cu focuri de armă la doctorul-vedetă Cristian Andrei! Trei femei care i-au trecut în timp pragul cabinetului îl acuză de agresiune sexuală şi viol. În plus, procurorii au descoperit că medicul nu avea atestat de psiholog. Astăzi, la descinderi, mascaţii au fost nevoiţi să folosească armele pentru a se apăra de câinii agresivi ai medicului. Cristian Andrei va fi dus la audieri.

Mascaţii au intrat în forţă în casa din Târgovişte a cunoscutului doctor Cristian Andrei. În timp ce traversau curtea, ofiţerii de la forţele speciale au dat peste doi câini agresivi si au fost nevoiţi să folosească armele din dotare încărcate cu bile de cauciuc, pentru a speria animalele. Percheziţi au fost şi în Bucureşti şi Ilfov, la cabinetul medicului si la sediul firmei pe care o deţine. Anchetatroii au căutat probe în dosarul în care medicul este acuzat de abuzuri sexuale şi viol.

Potrivit anchetatorilor, Cristian Andrei tinea ședințe de psihoterapie într-un asa numit institut pe care singur l-a creat. Făcea asta, deși nu ar fi avut studii de specialitate și nici drept legal de practică. În aceste spații, spun procurorii, ar fi profitat de vulnerabilitatea pacientelor și ar fi comis agresiuni sexuale și chiar viol.

Mărturiile victimelor sunt cutremurătoare

"M-a pus să mă ridic de pe canapea, s-a apropiat de mine și m-a împins cu forță în jos (...). Nu m-am așezat. Aproape că mi-a rupt picioarele, dar nu m-am așezat. (...) În timpul abuzului sexual eu am aflat că soția lui era însărcinată cu al treilea copil, ceea ce a fost șocant.", povesteşte una dintre victime.

O studentă venită în practică în 2024 în acuză de hărţuire sexuală: "La un moment dat, când stăteam pe canapea, s-a pus în genunchi în fața mea și și-a băgat mâinile sub fusta mea"

Doctorul-vedetă are o altă versiune

"Una dintre ele care dă nişte detaii sexuale explicite cu mine a fost în relaţie cu mine trei ani sau doi ani, noi am fost iubiţi. Am întrerupt această relaţie şi probabil s-a născut această ostilitate. Ostilitatea femeii faţă de bărbatul la care nu mai are acces", spune psihoterapeutul Cristian Andrei.

Deşi se recomandă ca psiholog pe internet, anchetatorii au descoperit că timp 21 de ani Cristian Andrei s-ar fi folosit ilegal de această titulatură. Anchetatorii spun că nu are atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România. Cristian Andrei este medic psihiatru, specializat în neuropsihiatrie infantilă din 1993.

