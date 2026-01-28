Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Mărturiile femeilor care îl acuză pe Cristian Andrei de viol. "Mi-a băgat mâna sub fustă"

Percheziţii cu focuri de armă la  doctorul-vedetă Cristian Andrei! Trei femei care i-au trecut în timp pragul cabinetului îl acuză de agresiune sexuală şi viol. În plus, procurorii au descoperit că medicul nu avea atestat de psiholog. Astăzi, la descinderi, mascaţii au fost nevoiţi să folosească armele pentru a se apăra de câinii agresivi ai medicului. Cristian Andrei va fi dus la audieri.

de Cristi Popovici

la 28.01.2026 , 20:32

Mascaţii au intrat în forţă în casa din Târgovişte a cunoscutului doctor Cristian Andrei. În timp ce traversau curtea, ofiţerii de la forţele speciale au dat peste doi câini agresivi si au fost nevoiţi să folosească armele din dotare încărcate cu bile de cauciuc, pentru a speria animalele. Percheziţi  au fost şi în Bucureşti şi Ilfov, la cabinetul medicului si la sediul firmei pe care o deţine. Anchetatroii au căutat probe în dosarul în care medicul este acuzat de abuzuri sexuale şi viol.

Potrivit anchetatorilor, Cristian Andrei tinea ședințe de psihoterapie într-un asa numit institut pe care singur l-a creat. Făcea asta, deși nu ar fi avut studii de specialitate și nici drept legal de practică. În aceste spații, spun procurorii, ar fi profitat de vulnerabilitatea pacientelor și ar fi comis agresiuni sexuale și chiar viol.

Mărturiile victimelor sunt cutremurătoare

Articolul continuă după reclamă

"M-a pus să mă ridic de pe canapea, s-a apropiat de mine și m-a împins cu forță în jos (...). Nu m-am așezat. Aproape că mi-a rupt picioarele, dar nu m-am așezat. (...) În timpul abuzului sexual eu am aflat că soția lui era însărcinată cu al treilea copil, ceea ce a fost șocant.", povesteşte una dintre victime. 

O studentă venită în practică în 2024 în acuză de hărţuire sexuală: "La un moment dat, când stăteam pe canapea, s-a pus în genunchi în fața mea și și-a băgat mâinile sub fusta mea"

Doctorul-vedetă are o altă versiune

"Una dintre ele care dă nişte detaii sexuale explicite cu mine a fost în relaţie cu mine trei ani sau doi ani, noi am fost iubiţi. Am întrerupt această relaţie şi probabil s-a născut această ostilitate. Ostilitatea femeii faţă de bărbatul la care nu mai are acces", spune psihoterapeutul Cristian Andrei.

Deşi se recomandă ca psiholog pe internet, anchetatorii au descoperit că timp 21 de ani Cristian Andrei s-ar fi folosit ilegal de această titulatură. Anchetatorii spun că nu are atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România. Cristian Andrei este medic psihiatru, specializat în neuropsihiatrie infantilă din 1993.

Cristi Popovici
Cristi Popovici Like

Nu poți să fii jurnalist dacă nu iubești adrenalina, provocările și, mai ales, oamenii. Este una dintre cele mai palpitante meserii din lume.

cristian andrei psiholog psihoterapeut viol abuz acuzatii
Înapoi la Homepage
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Primele declarații ale Emei Oprișan de la Insula Iubirii după despărțirea de Răzvan Kovacs. Detalii neștiute despre relația lor
Primele declarații ale Emei Oprișan de la Insula Iubirii după despărțirea de Răzvan Kovacs. Detalii neștiute despre relația lor
Cum a reacționat tatăl lui Matei Popa, după ce Gigi Becali a anunțat că va fi noul portar de la FCSB. Exclusiv
Cum a reacționat tatăl lui Matei Popa, după ce Gigi Becali a anunțat că va fi noul portar de la FCSB. Exclusiv
Angajatul care a primit, din greșeală, 330 de salarii, după care și-a dat demisia, poate păstra banii, a decis instanța
Angajatul care a primit, din greșeală, 330 de salarii, după care și-a dat demisia, poate păstra banii, a decis instanța
Șoferul microbuzului implicat în accidentul din Timiș era drogat. Polițiștii au preluat două pliculețe suspecte
Șoferul microbuzului implicat în accidentul din Timiș era drogat. Polițiștii au preluat două pliculețe suspecte
Comentarii


Întrebarea zilei
Folosiţi cardurile de loialitate la cumpărături?
Observator » Evenimente » Mărturiile femeilor care îl acuză pe Cristian Andrei de viol. "Mi-a băgat mâna sub fustă"