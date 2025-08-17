Românii care vor să călătorească în afara țării împreună cu un copil care nu le aparține scapă de o parte din birocrație. Nu mai este nevoie să prezinte cazierul judiciar în format fizic, așa cum se întâmpla până acum.

Adio cazier pe hârtie pentru însoțirea minorilor la frontieră. Ce s-a schimbat - Hepta

Polițiștii de frontieră pot verifica direct, în sistem electronic, dacă persoana figurează cu vreo infracțiune incompatibilă cu statutul de însoțitor al unui minor. În acest fel, procesul de control devine mai rapid, iar timpul de așteptare la frontieră scade, informează Poliţia de Frontieră.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Măsura a fost luată pentru a simplifica formalitățile și pentru a reduce riscurile ca documentele să fie falsificate sau incomplete. Însoțitorii trebuie să aibă în continuare asupra lor celelalte documente obligatorii.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Val de tragedii pe litoral. Credeți că salvamarii fac tot ce trebuie pentru a le preveni? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰