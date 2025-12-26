Crăciun de groază pentru o familie din Bistriţa-Năsăud. Un individ a intrat cu forţa în casă, în spatele unor colindători şi a început să-i ameninţe pe oameni cu un topor. Proprietarul a reuşit iniţial să-l dea afară, dar bărbatul a revenit şi a distrus maşinile invitaţilor, de data aceasta cu o secure. La mijloc a fost prinsă şi o adolescentă de 14 ani.

Scenele de coşmar s-au petrecut în noaptea de 25 decembrie, în jurul orei 03:30, în localitatea Nimigea de Sus. Potrivit declaraţiilor proprietarului locuinţei, un bărbat din sat, Ion C., a pătruns fără drept în imobilul în care se aflau mai multe persoane, inclusiv colindători invitaţi la masă.

La scurt timp după ce a intrat în casă, agresorul a devenit extrem de violent. Acesta ar fi prins de gât o minoră de 14 ani şi ar fi ameninţat-o în mod repetat cu moartea. Proprietarul locuinţei a încercat să îl calmeze şi să îl scoată afară pe cale paşnică, însă bărbatul a reacţionat agresiv, a sărit la bătaie şi a continuat să adreseze ameninţări, împingându-l prin locuinţă, inclusiv în dormitor.

După ce a fost scos din casă, bărbatul a fugit spre locuinţa sa, însă s-a întors după aproximativ cinci minute, înarmat cu o secure. Atunci, acesta ar fi distrus două autoturisme aparţinând invitaţilor, parcate în curtea casei.

Situaţia a degenerat şi mai mult când agresorul a intrat din nou în curte şi a încercat să îl lovească pe proprietar cu toporul. Acesta a încercat să se apere cu o bâtă, însă, potrivit imaginilor video surprinse la faţa locului, a fost nevoit să o arunce şi să fugă pentru a-şi salva viaţa, fiind urmărit de agresor.

Incidentul a creat panică şi teamă în rândul celor prezenţi, gravitatea faptelor fiind amplificată de ameninţările cu moartea şi implicarea unei minore.

"La data de 25 decembrie a.c., un tânăr de 20 de ani din Nimigea de Sus a sesizat polițiștii cu privire la faptul că un bărbat de 39 de ani din aceeași localitate a pătruns în curtea unui imobil ce aparține unui tânăr de 21 de ani, unde a adresat amenințări. Totodată, acesta a provocat distrugeri, cu un topor, unor autoturisme care erau parcate în curtea imobilului. Polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Năsăud au întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de violarea de domiciliu, distrugere și amenințare și continuă cercetările, urmând a fi dispuse măsurile ce se impun.", se arată în comunicatul oficial al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud.

"Bărbatul se află acum în fața anchetatorilor. El dă explicații pentru comportamentul său agresiv. În urma audierilor, anchetatorii urmează să dispună măsurile care se impun. Din primele date, acesta ar fi pătruns în curtea locuinței fără să aibă acest drept. Conform proprietarului casei, bărbatul a manifestat un comportament agresiv, a adresat amenințări, inclusiv unei minore, și a sărit la bătaie. Proprietarul ar fi încercat să îl calmeze, însă agresorul a continuat să reacționeze violent și a distrus mai multe mașini care se aflau în curte, folosind un topor.

După încheierea audierilor, urmează să fie stabilite măsurile. Anchetatorii vor decide dacă acesta va ajunge în spatele gratiilor pentru o perioadă de timp, pentru comportamentul pe care l-a manifestat față de persoanele aflate în acel moment în locuință.", a transmis reporterul Observator, Angela Bertea.

