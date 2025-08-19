Accident grav la Giroc, lângă Timișoara. Un băiat de 16 ani a ajuns de urgență la spital după ce a căzut cu trotineta electrică pe care o conducea fără permis. Vehiculul nu era înmatriculat, iar polițiștii au deschis dosar penal.

Adolescent de 16 ani, grav rănit după ce a căzut cu trotineta electrică în Timiş. Nu avea permis de conducere

Un băiat de 16 ani a fost rănit grav şi dus de urgenţă la spital, marţi, după ce a căzut cu trotineta electrică într-o comună din judeţul Timiş. Un tânăr de 18 ani, pasager pe trotinetă, nu a suferit răni şi a refuzat transportul la spital. Poliţiştii au constatat că vehiculul nu era înmatriculat, iar conducătorul nu deţine permis de conducere.

Accidentul a avut loc pe o stradă din comuna Giroc de lângă Timişoara. În urma căzăturii, băiatul de 16 ani a rămas inconştient, spun martorii, acesta fiind preluat de medici şi dus de urgenţă la spital.

"Astăzi, 19 august, în jurul orei 19:00, un tânăr de 16 ani a condus o trotinetă electrică pe Bulevardul Soarelui din localitatea Giroc, dinspre Strada Libertăţii înspre Calea Timişoarei, iar la intersecţia cu strada Visului a pierdut controlul trotinetei şi a ieşit în afara părţii carosabile. Pe trotinetă se mai afla un alt tânăr de 18 ani. În urma impactului, a rezultat o victimă, respectiv tânărul de 16 ani. La faţa locului au fost prezente echipajele medicale care i-au acordat primul ajutor şi l-au transportat la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate", a transmis IPJ Timiş.

Articolul continuă după reclamă

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, conducere fără a deţine permis de conducere categoriei din care face parte vehiculul şi conducere pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cunoaşteţi cupluri care şi-au amânat nunta din lipsă de bani? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰