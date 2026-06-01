Consiliul de Securitate ONU se reuneşte astăzi, la cererea României, după incidentul cu drona căzută în Galaţi

Consiliul de Securitate ONU se reuneşte astăzi, la ora 22:00 a României, la cererea ţării noastre, ca urmare a incidentului de la Galaţi, unde o dronă s-a prăbuşit pe un bloc. Convocarea Consiliului de Securitate a fost făcută în baza articolului din Carta ONU.

"Imediat după incidentul dronei ruseşti care a explodat pe clădirea de apartamente din Galaţi, România a declanşat consultări la ONU şi a solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate, în baza articolelor 34 şi 35 din Carta Naţiunilor Unite, care reglementează rolul Consiliului în situaţii care pun în pericol menţinerea păcii şi securităţii internaţionale. Solicitarea României a fost sprijinită de parteneri şi aliaţi", a anunţat ambasadorul României la ONU, Cornel Feruţă.

Conform diplomatului, intruziunea dronei şi explozia acesteia într-o zonă dens populată în urma căreia au fost răniţi cetăţeni români sunt încălcări grave ale Cartei ONU şi dreptului internaţional.

Consiliul de Securitate al ONU se va întruni luni, 1 iunie 2026, la ora 3 p.m. ora New York, în sesiune specială, cu participarea ministrului afacerilor Externe al României, Oana Ţoiu.

Conform articolului 34 din Carta ONU, "Consiliul de Securitate poate ancheta orice diferend sau orice situaţie care ar putea duce la fricţiuni internaţionale sau ar putea da naştere unui diferend, în scopul de a stabili dacă prelungirea diferendului sau situaţiei ar putea pune în primejdie menţinerea păcii şi securităţii internaţionale".

Articolul 35 are următoarele prevederi:

1. Orice Membru al Naţiunilor Unite poate atrage atenţia Consiliului de Securitate sau Adunării Generale asupra oricărui diferend sau situaţii de natura celei menţionate în Articolul 34.

2. Un Stat care nu este Membru al Naţiunilor Unite poate atrage atenţia Consiliului de Securitate sau Adunării Generale asupra oricărui diferend la care este parte dacă acceptă în prealabil, în privinţa acelui diferend, obligaţiile de rezolvare paşnică prevăzute în prezenta Cartă.

3. Acţiunile întreprinse de Adunarea Generală în chestiunile asupra cărora i se atrage atenţia în temeiul Articolului de faţă vor fi supuse dispoziţiilor Articolelor 11 şi 12.

Denisa Vladislav

