Crimă între tineri la Vaslui. Un adolescent de 17 ani este acuzat că, ajutat de un prieten, ar fi omorât un tânăr cu şapte ani mai mare. Totul, după ce ar fi băut împreună şi s-au luat la ceartă. Ca să şteargă urmele, suspecţii ar fi incendiat victima.

Totul s-a întâmplat în Comuna Bunești-Taverești din județul Vaslui. Din primele date se pare că la mijloc ar fi vorba despre un conflict spontan.

Din ceea ce se știe, până la acest moment, ar fi fost organizat un grătar la familia presupusului agresor criminal, iar, la un moment dat, agresorul și victima ar fi plecat să cumpere câte ceva. După care, între aceștia, ar fi pornit o ceartă. Iar de la ceartă până la omor nu a mai fost decât un pas.

Presupusul criminal se află în custodia polițiștilor. În acest moment au fost anunțați și procurorii și criminaliștii care desfășoară activități de cercetare pentru a vedea cu exactitate ce s-a întâmplat între cei doi. Din primele informaţii, se pare că victima în vârstă de 24 de ani ar fi fost găsită cu leziuni la nivelul feței. A fost abandonat la marginea unui şanţ şi incendiat.

Articolul continuă după reclamă

Polițiștii continuă cercetările pentru a vedea cu exactitate ce s-a întâmplat în acest caz. Câte persoane au fost implicate și care au fost, până la urmă, motivele care au dus la această tragedie.

Angela Bertea

Întrebarea zilei Vă este teamă după ce Iran a amenințat România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰