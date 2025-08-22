Un adolescent de 17 ani din Craiova a furat o maşină şi s-a plimbat apoi cu aceasta pe drumurile publice deşi nu are permis de conducere. Poliţiştii l-au reţinut pentru 24 de ore, după ce au găsit maşina abandonată într-o comună.

Adolescent de 17 ani, reţinut de poliţişti după ce a furat o maşină pe care a condus-o pe drumurile publice - Jurnalul Olteniei

Maşina a fost abandonată pe raza localităţii Preajba, judeţul Dolj, potrivit publicaţiei locale Jurnalul Olteniei.

”Polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Craiova au reținut, pentru 24 de ore, un tânăr de 17 ani, din municipiul Craiova, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat și conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere. Polițiștii au fost sesizați de un tânăr, de 25 de ani, din comuna Daneți, cu privire la faptul că i-a fost sustras autoturismul ce se afla parcat în fața locuinței sale, din municipiul Craiova”, anunță IPJ Dolj.

În urma cercetărilor s-a stabilit că adolescentul de 17 ani ar fi pătruns într-un autoturism deținut de tânărul de 25 de ani, de unde ar fi sustras bateria acumulator și cheile unui alt autoturism. Ulterior, folosindu-se de baterie și chei, acesta ar fi sustras celălalt autoturism, pe care l-ar fi condus pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere.

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

