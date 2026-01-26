Antena Meniu Search
Adolescent, găsit mort în faţa unui bloc din Oradea. Minorul ar fi căzut de la etaj

Tragedie în Oradea, luni dimineaţa. Un adolescent de aproape 14 ani a murit după ce ar fi căzut de la etaj. El a fost găsit fără viaţă în faţa unui bloc de opt etaje din cartierul Nufărul. 

la 26.01.2026 , 09:16
Potrivit ISU Bihor, în jurul orei 07.50, cineva a sunat la 112 pentru a sesiza autoritățile că un copil a căzut de la înălțime, lângă un bloc de locuințe cu 8 etaje de pe strada Eforiei din Oradea.

Nu s-a mai putut face nimic

La adresa indicată s-au deplasat de urgență, echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea și un echipaj de pompieri din cadrul Detașamentului 1 Oradea.

Din nefericire, medicul SMURD ajuns la fața locului a declarat decesului minorului, care prezenta leziuni incompatibile cu viața.

Poliția Bihor face verificări pentru a stabili cum s-a produs tragedia.

