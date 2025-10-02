Antena Meniu Search
Video Adolescentă de 15 ani, violată de un tânăr de 22 la o petrecere din Cluj. Tatăl fetei a sunat la poliţie

Un tânăr de 22 de ani dintr-o comună din judeţul Cluj a fost reţinut pentru 24 de ore după ce a violat o minoră de 15 ani.

de Redactia Observator

la 02.10.2025 , 08:17

Totul s-a întâmplat la o petrecere, acolo unde adolescenta a consumat bături alcoolice. Individul a profitat de faptul că fata s-a îmbătat şi a întreţinut raporturi sexuale cu aceasta.

Tatăl minorei a sunat la poliţie şi, ulterior, mascaţii i-au percheziţionat locuinţa tânărului de 22 de ani. De acolo, au fost ridicate o tabletă şi trei telefoane mobile care vor fi verificate de experţi.

Pe numele individului a fost deschis un dosar penal pentru viol.

