Video Adolescentă de 15 ani, violată de un tânăr de 22 la o petrecere din Cluj. Tatăl fetei a sunat la poliţie
Un tânăr de 22 de ani dintr-o comună din judeţul Cluj a fost reţinut pentru 24 de ore după ce a violat o minoră de 15 ani.
Totul s-a întâmplat la o petrecere, acolo unde adolescenta a consumat bături alcoolice. Individul a profitat de faptul că fata s-a îmbătat şi a întreţinut raporturi sexuale cu aceasta.
Tatăl minorei a sunat la poliţie şi, ulterior, mascaţii i-au percheziţionat locuinţa tânărului de 22 de ani. De acolo, au fost ridicate o tabletă şi trei telefoane mobile care vor fi verificate de experţi.
Pe numele individului a fost deschis un dosar penal pentru viol.
Articolul continuă după reclamăÎnapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰