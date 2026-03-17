Adolescenta de 15 ani dispărută în Constanţa la finalul lunii ianuarie a fost găsită astăzi, moartă. Autorităţile i-au recuperat trupul din canalul Dunăre-Marea Neagră. NU departe de locul în care i-au fost găsite rucsascul şi telefonul, în timpul căutărilor. Fata plecase de dimineaţă spre şcoală, dar nu a mai ajuns. Surse din anchetă spun că ar fi avut mai multe certuri cu mama ei, iar în telefonul avea mesaje ciudate.

Este momentul în care s-au adeverit cele mai negre scenarii pentru familia Anei Maria. Trupul adolescentei de 15 ani a fost scos din apele Canalului Dunăre Marea Neagră, in zona ecluzei Agigea.

Apelul la 112 a fost făcut în acestă dimineaţă, in jurul orei 9, de către un angajat al ecluzei. La faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri, dar şi poliţia.

"Trupul neînsufleţit a fost transportat la morgă, în vederea efectuării autopsiei, pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului", a declarat Andreea Ambroze, purtător de cuvânt IPJ Constanţa.

A plecat spre şcoală, dar nu a mai ajuns niciodată

Ana Maria a dispărut în urmă cu aproape două luni, pe 23 ianuarie. În acea dimineaţă, a plecat din satul Moviliţa, spre Constanţa, acolo unde era elevă. Este şi ultima dată când este văzută în viaţă. Camerele de supraveghere au suprins momentul în care se urcă în autobuz. De aici, traseul devine incert. Nu a mai ajuns la şcoală, iar ruscacul şi telefonul ei au fost găsite pe podul care traversează canalul Dunăre-Marea Neagră. A fost căutată zile în şir de zeci de scafandri, inclusiv cu un sonar.

După zeci de ore de căutări, ipoteza unei sincucideri era din ce în ce mai plauzibilă pentru anchetatori. Surse din anchetă spun că bănuielile au fost confirmate de mesajele din telefonul fetei care ar fi indus ideea unui gest extrem.

"Chiar nu pot să ştiu ce s-a întâmplat, de ce a ales să facă gestul ăsta. Poate în sufletul ei ascundea ceva", a declarat Raluca, verişoara.

Fata de 15 ani ar fi avut şi probleme în familie. Apropiaţii spun că după divorţul părinţilor, Ana a rămas o perioadă cu tatăl care ar fi fost violent. A fost luată apoi de mamă, însă certurile dintre ele ar fi fost dese. Până la gestul extrem, fata ar fi fugit de acasă de mai multe ori.

"Era o fată blândă, un copil cuminte. Era mai retrasă de fel, nu prea discuta aşa, cu noi", a mai spus Raluca, verişoara.

"Există cel mai probabil un istoric acolo. La această vârstă, ei se simt neinţeleşi, au si sentimentul poate de ruşine că nu pot fi ascultaţi. Nu îşi pot controla impulsurile, nu-şi pot controla emoţiile şi apelează la căi extreme pentru că nu sunt capabili să vadă urmarea, care sunt riscurile comportamentului pe care îl au", a declarat Elena Stambuli, psiholog.

În România, numărul copiilor care dispar anual este alarmant: în jur de 10.000. Şase din zece pleacă voluntar, arată studiile

