Roşia Montană începe să prindă culoare datorită programului "Adoptă o casă”, care de 13 ani îşi propune să salveze comunitatea tradiţională din zonă. Zeci de voluntari, majoritatea studenţi la arhitectură, lucrează umăr la umăr îndrumaţi de câţiva meşteri locali la refacerea clădirilor de patrimoniu prin metode tradiţionale. Procesul nu este simplu dar la finalul fiecărui proiect tinerii spun că satisfacția pe care o simt nu poate fi egalată de nimic.

Zeci de voluntari vin an de an la Roşia Montană pentru a contribui la restaurarea zonei prin renovarea locuințelor, bisericilor sau edificiilor publice. Acum, lucrările sunt în toi la Capela din Cimitirul Romano-Catolic, construită cu aproximativ 150 de ani în urmă.

"În această campanie am început să abordăm șarpanta, am crezut că nu este așa grav deteriorată, dar și ea a suferit multe transformări. A fost mai mult de lucru decât am anticipat, apoi curățarea tencuielii care era foarte degradată. Ușor-ușor o să reușim, probabil la anul o să finalizăm", a declarat Virgil Apostol, coordonatorul programului "Adoptă o Casă".

Cei mai mulţi dintre voluntari sunt studenți veniți în practică. Tinerii vor să deprindă secretele meseriei și să poată spune pe viitor că au făcut parte din acest proiect.

"Lucrăm la prima parte de finisaj, realizând tencuială la piele, care lasă vizitatorii să observe toate etapele constructive ale capelei", spune Diana, voluntar.

"Mi se pare un proiect extraordinar și foarte ambițios și mi se pare foarte frumos ceea ce vor să facă aici și ceea ce au reușit să facă până acum. Am învățat de la a tencui până la a curăța piatra, am învățat chiar și diferite tehnici de tâmplărie", spune şi Maria, voluntar.

"Fac mortar pentru interior, acum au tencuit partea superioară sau cum ziceau și colegii au făcut o tencuială la piele, să se vadă zidăria sau mortare pentru tencuiala de la exterior", susţine Vladimir, student la arhitectură.

La Biserica Reformată lucrările au durat aproape 20 de ani.

"Era o biserică care era într-o stare destul de rea, destul de proastă. Chiar nu credeam că o să o mai vedem deschisă și mai ales deschisă publicului, dar începând cu această vară biserica a fost restaurată, a fost renovată și chiar a venit aici și o expoziție", a declarat Adrian Petri de la Asociaţia Roșia Montană Patrimoniu Mondial.

În spatele renovărilor se află munca specialiștilor care documentează obiectivele, apoi concep planurile de intervenție. Până acum, la Roșia Montană au fost documentate peste 100 de clădiri.

"Este o metaforă zicem, pentru că nu e vorba de o adopție în sine, ci e vorba de a sprijini eforturile unui grup de inițiativă format în majoritate de arhitecți și specialiști în domenii conexe protejării patrimoniului de a recupera cât putem din clădirile valoroase ale Roșiei Montana", susţine Claudia Apostol, coordonatorul programului "Adoptă o Casă".

"Îmi pare așa rău că nu se implică și mai multă lume pentru că aceiași studenți care vin poate că ar trebui și mai multă implicare și din partea localnicilor, poate că ar trebui să ajutăm, să zic așa, chiar cu bani", spune un localnic.

Programul "Adoptă o casă" a debutat în 2012, iar cei care vor să se implice o pot face în orice moment.

