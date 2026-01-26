Sărituri ameţitoare, trucuri duse la limită şi multă adrenalină pe pârtia de la Păltiniş. Peste 40 de sportivi din toată ţara au transformat muntele într-un adevărat spectacol de freestyle. Pe schiuri sau pe snowboard, concurenţii au ridicat publicul în picioare cu acrobaţii care pur şi simplu îţi tăiau respiraţia.

Concursul de freestyle de la Păltiniş a devenit deja o tradiţie pentru iubitorii sporturilor extreme. De la începători la sportivi experimentaţi, toţi au venit cu un singur scop să-şi depăşească limitele.

"E o aventură, să zic aşa, şi mă pune la încercare să încerc tot felul de trickuri", a spus un participant.

Pentru tinerii care s-au aliniat încrezători la start, snowboardul nu mai e un simplu hobby, ci motivul pentru care se întorc an de an pe pârtie. Pe lângă ei, alţi temerari au venit sezonul acesta hotărâţi pentru a-şi lua revanşa. Pentru ei, emoţiile cresc mai ales când miza e mare.

"În fiecare an am venit, dar nu am câştigat. Anul ăsta e ultimul an, adică mă duc la cealaltă grupă şi anul ăsta am mai multe şanse", a spus o participantă.

"Oameni mulţi din toată ţara au venit să se dea la noi. Rookies, adulţi, snowboard şi schi. […] Avem un setup mai bogat anul ăsta, am mai adăugat încă un stage. Avem cinci stage-uri în total", a explicat organizatorul evenimentului.

Cu un strat de zăpadă de aproape 60 de centimetri, Păltinişul a fost, în acest weekend, punctul fierbinte al distracţiei pe munte. Sute de turişti au venit să simtă adrenalina, fie de pe pârtie, fie din postura de spectatori.

