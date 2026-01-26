Documentul cu garanţiile SUA pentru Ucraina, "100% finalizat". Kievul vrea să adere la UE până în 2027

Un document care prevede garanții de securitate oferite Ucrainei de către Statele Unite este 100% finalizat, a anunțat președintele Volodimir Zelenski pe 25 ianuarie, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Vilnius. Liderul ucrainean a precizat, de asemenea, că Ucraina ar putea adera la EU până în 2027, ca parte din garanţiile de securitate economice pentru Kiev.

"Pentru noi, garanțiile de securitate înseamnă în primul rând garanții din partea Statelor Unite. Documentul este 100% finalizat și așteptăm ca partenerii noștri să confirme data și locul semnării", le-a declarat Zelenski jurnaliștilor.

Odată cu semnarea acestuia, documentul va fi trimis spre ratificare Congresului SUA și Parlamentului Ucrainei, a adăugat liderul ucrainean.

Ucraina ar putea adera la UE până în 2027

Zelenski a menționat, de asemenea, că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană ar reprezenta o garanție de securitate economică, precizând că țara sa va fi pregătită să adere la blocul comunitar până în 2027.

Pe parcursul weekendului, Ucraina a participat la negocieri cu Rusia și Statele Unite în Emiratele Arabe Unite. Deși discuțiile au fost catalogate drept "constructive", nu s-a ajuns la un progres semnificativ. Totuși, finalizarea documentului privind garanțiile de securitate indică un pas înainte în cadrul acestor discuții trilaterale.

Kievul nu renunţă la Donbas

Zelenski a reafirmat și că poziția Ucrainei în ceea ce privește Donbasul rămâne neschimbată, subliniind că integritatea teritorială a țării trebuie păstrată. Recunoscând diferențele majore dintre pozițiile Ucrainei și Rusiei, el a reiterat că problemele teritoriale rămân un obstacol-cheie.

"Poziția noastră privind teritoriul nostru, integritatea teritorială a Ucrainei, trebuie respectată", a spus Zelenski.

Rusia își menține cererile teritoriale maximaliste, insistând ca Ucraina să se retragă din Donbas. În ciuda faptului că lupta în regiune durează de peste un deceniu, Rusia nu a reușit să ocupe în totalitate regiunile Luhansk și Donețk și condiționează un eventual armistițiu de retragerea Ucrainei din aceste teritorii.

