Aseară, protestul localnicilor din Timiş a venit la pachet cu multă revoltă, dar şi cu o dorinţă de răzbunare. 200 de oameni s-au strâns în faţa casei bunicilor adolescentului de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe prietenul lui, Mario, după ce au aflat că acolo s-a mutat după crima oribilă. Îngroziţi că băiatul le-ar putea face rău, localnicii au ameninţat că vor da foc casei şi au intrat în locuinţă pentru a se convinge că ucigaşul adolescentului de 15 ani nu este acolo. Au căutat inclusiv în pod şi în curte, momente care au fost transmise live pe TikTok. Între timp, surse Observator spun că băiatul s-ar afla internat la spitalul de copii şi e păzit de forţele de ordine.

"Vrem dreptate! Vrem dreptate! Vrem dreptate!" "Vrem să se facă dreptate în cazul lui Mario. Atât!", spun oamenii.

Dreptate pentru Mario şi siguranţă în comunitate - asta au cerut localnicii strânşi să protesteze în faţa casei bunicilor băiatul de 13 ani, lăsat în libertate după crima şocantă din judeţul Timiş. Indignaţi şi speriaţi că totul s-ar putea repeta oricând, oamenii au ameninţat că vor incendia locuinţa dacă minorul nu pleacă din localitate.

"Nu poţi să laşi un criminal, chiar dacă are 13 ani, nu poţi să-l laşi liber!", mai spun oamenii.

Revoltă în Timiş

Jandarmeria a trimis scutieri pentru a ţine piept revoltei oamenilor în timp ce forţele de ordine au făcut zid în faţa casei.

Chiar şi aşa, câţiva localnici au reuşit să intre în podul casei unde bănuiau că-l vor găsi pe băiat. Aşa a început o adevărată vânătoare, care nu a mai putut fi controlată de nimeni.

E ora 21, sunt aproape şase ore de când peste 100 de oameni sunt adunaţi în faţa casei bunicilor băiatului de 13 ani suspectat de crima din Cenei. Reprezentanţii localnicilor care au intrat în imobil l-au găsit ascuns în pod pe tatăl băiatului.

"Uite-l pe tatăl! Uită-l pe tată! De ce v-aţi ascuns în pod?", spun oamenii.

Un val de ameninţări la adresa adolescentului, dar şi a familiei sale au curs şi în mediul online. Protestatarii au transmis live pe Tik Tok căutările din curtea casei. Aproape 500 de mii de oameni au privit imaginile.

"Aici ai fost, Duţu? Caută în tomberoane, caută în betonieră! Uite-i urmele! Dacă a fugit, a fugit pentru că a sărit gardul şi se văd urme aici!", "De la 60 de kilometri vin, am şi eu copil de 13 ani. Îl aduc aici să dea foc la casă să ardă. N-au ce să-i facă că copilul meu n-are discernămât", spun oamenii.

În total, 200 de oameni au fost prezenţi la protest.

Surse Observator spun că băiatul s-ar afla internat la spitalul de copii şi, de azi, ar urma să fie dus pe secţia de neuropsihiatrie infantilă, sub pază.

"De aseară e plecat! A venit Protecţia Copilui şi l-a luat", spune bunicul băiatului.

Potrivit legii, băiatul nu poate răspunde penal pentru faptele sale.

Localnicii spun că problema drogurilor aflate la îndemâna copiilor e veche şi că au făcut mai multe sesizări în ultimii ani, dar autorităţile nu au luat măsuri.

"Nu avem măsuri de prevenire reale. Sunt aceleaşi de 25 de ani, aceleaşi încercări de a-i speria. Şi ştim că frica aceasta nu funcţionează. Între 1 şi 3 milioane de români consumă substanţe ilegale", a declarat Vlad Zaha, expert în politici antidrog.

"Să vă fie ruşine! Pentru că a murit un copil în halul în care a murit!", a declarat un băiat.

Între timp, ofiţerii antidrog au arestat un tânăr de 24 de ani care ar fi fost dealerul de droguri al copiilor. La perchezitii s-au găsit peste 100 de grame de marijuana ascunse într-un borcan, dar şi un cântar de care se folosea pentru porţionarea dozelor. Un alt băiat de 17 ani, care ar fi fost intermediarul drogurilor, a fost plasat sub control judiciar.

