Video Un bărbat a fost filmat în timp ce mergea pe schiuri de tură, pe o stradă din Sibiu: "Mă duc la muncă"
Vremea capricioasă i-a determinat pe oameni să găsească soluții ingenioase pentru a se deplasa. Este și cazul unui bărbat din Sibiu, surprins de purtătorul de cuvânt al Consiliului Județean, Thomas Roth, în timp ce mergea spre serviciu pe schiuri de tură, pe o stradă din municipiu.
Filmarea a strâns aproape o sută de aprecieri pe Facebook, într-o oră.
"Mai mult decât cafeaua de dimineaţă m-a înviorat şi binedispus întâlnirea cu un sibian care mergea la muncă pe schiuri de tură. Ne-am dat bineţe, m-a invitat la schiat cu bucuria omului care profită de orice ocazie pentru a face sport. Un schior pe străzile Sibiului nu este neapărat o critică adusă celor care se ocupă cu deszăpezirea, întrucât carosabilul era curăţat acceptabil. Este însă o imagine care-ţi rămâne pe retină şi te îndeamnă să-şi scoţi clăparii de la naftalină. Bravo lui!", a scris Thomas Roth.
Stratul de zăpadă în Sibiu măsura şapte centimetri, la ora 08:00, potrivit meteorologilor.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰