Ştefan a aflat de existenţa depozitelor de pe internet. Şi nu a stat o clipă pe gânduri.

Client: Aici e spațiul meu de depozitare unde țin echipamentele de iarnă, plăcile , niște accesorii de camping. Lucruri care nu îmi încap în casă.

La fel ca el sunt mii de bucureşteni. Boxele închiriate le-au făcut mai mult spaţiu în apartament.

Ștefan Matei, client: La un moment dat nu mai aveam loc în casă de atâtea lucruri adunate, am căutat pe internet, am găsit foarte rapid spațiu și am ajuns aici. Mi se pare un preț foarte accesibil, e și aproape de casă.

Patron: Acesta este un spațiu de 1,75 metri pătrați, costul de închiriere este de 250 de lei pe lună Poate fi utilizat pentru depozitarea bunurilor personale, echipamentelor sportive.

Bogdan Dinu, reporter Observator: Un astfel de depozit cu siguranță ne poate face viața mai ușoară. Sunt, însă, câteva obiecte pe care nu le putem depozita aici, precum produsele inflamabile, produsele evident interzise, dar și obiectele foarte scumpe, precum bijuterii sau tablouri.

Există mai multe tipuri de boxe, pe care le pot închiria atât firme, cât și persoanele fizice. Iar cererea este foarte marte, aşa încât tot mai mulţi antreprenori investesc în construirea unor depozite. Andrei a început afacerea în 2019, iar acum a ajuns la aproape 1.000 de boxe. Aproape toate sunt închiriate.

Andrei Dumitrescu, proprietar afacere: Înainte era un teren gol, neamenajat și plin de buruieni. În urmă cu cinci ani am avut nevoie de un spațiu de depozitare deoarece aveam un business pe care îl făceam din apartament. Când stocul a devenit prea mare, am căutat un spațiu de depozitare. Nu am găsit ceva care să mă satisfacă, așa că am început să explorez un pic zona asta.

Astfel de afaceri ajung să devină un punct de interes și pentru agenții imobiliari, care primesc adesea cereri pentru spații de depozitare.

Cristi Priză, agent imobiliar: Gândiți-vă că actualii dezvoltatori nu prea oferă și boxe sau spații de depozitare. Am acum la vânzare un apartament din anii 70 care are o boxă de vânzare și mi-a oferit un vecin multe mii de euro pentru 4 metri de boxă. Deci atât de importantă e o boxă.

În prețul închirierii boxelor, clienții plătesc atât spațiul, cât și curentul electric, siguranța oferită de calitatea depozitelor, cât și paza pentru obiectele pe care le depozitează. Clienții au acces la orice oră, prin aplicație. În cazul în care aleg să nu mai plătească, vor fi evacuați după două luni.

