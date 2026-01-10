Antena Meniu Search
x

Curs valutar

26 de migranți, ascunși într-un TIR, printre grătare și plite electrice, prinşi în vama Calafat

Polițiștii de frontieră din Calafat au descoperit, sâmbătă dimineața, ascunși într-un TIR care venea din Turcia 26 de migranți.

de Redactia Observator

la 10.01.2026 , 12:19
Galerie (2)

În jurul orei 3.50, în parcarea din apropierea stației de taxare Calafat-Vidin, polițiștii de frontieră români, în cooperare cu cei bulgari, au verificat un TIR, condus de un cetățean turc, care circula pe ruta Turcia - România - Germania.

Conform documentelor, ansamblul rutier transporta grătare și plite electrice.

În interiorul semiremorcii au fost descoperite mai multe persoane de origine afro-asiatică. În urma cercetărilor a rezultat faptul că grupul de persoane care a încercat să intre ilegal în România era format din 18 cetățeni din Siria, 3 din Iran, unul din Irak, 3 din Maroc și unul din Egipt.

Articolul continuă după reclamă

Migranții, șoferul turc și TIR-ul au fost predați autorităților din Bulgaria pentru continuarea cercetărilor.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

migranti vama
Înapoi la Homepage
Afacerea care l-a făcut bogat pe Cristian Boureanu de la Survivor România. E plin de bani!
Afacerea care l-a făcut bogat pe Cristian Boureanu de la Survivor România. E plin de bani!
Cum arată acum Antonia în costum de baie, după intervenția de urgență în zona posteriorului. Ipostazele fierbinți în care apare
Cum arată acum Antonia în costum de baie, după intervenția de urgență în zona posteriorului. Ipostazele fierbinți în care apare
Pacienții cronici, lăsați în voia sorții! Noile reguli din sănătate lovesc dur: bolnavii rămân fără analize. „Degeaba plătesc asigurări”
Pacienții cronici, lăsați în voia sorții! Noile reguli din sănătate lovesc dur: bolnavii rămân fără analize. „Degeaba plătesc asigurări”
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să renunţaţi la gaze?
Observator » Evenimente » 26 de migranți, ascunși într-un TIR, printre grătare și plite electrice, prinşi în vama Calafat