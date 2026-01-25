Hoţii acţionează nestigheriţi şi online, iar perioada reducerilor pare cea mai profitabilă pentru ei. Îi păcălesc pe oameni cu oferte de nerefuzat. Apoi, le iau banii. Produsele comandate nu mai ajung niciodată.

Înainte să cădem în astfel de capcane, putem lua câteva măsuri de precauție. În primul rând, este foarte important să folosim un singur card bancar dedicat pentru tranzacțiile în mediul online.

Dacă nu dorim să administrăm mai multe conturi bancare, specialiștii recomandă să nu salvăm datele bancare pe site-urile de pe care facem cumpărături, astfel încât nimeni să nu poată accesa aceste informații.

Înainte de a comanda ceva, asigurați-vă că magazinul are afișate toate datele de contact, inclusiv un număr de telefon valabil pe site.

Articolul continuă după reclamă

Dacă ați plasat deja o comandă, produsele nu au ajuns și nu reușiți să luați legătura cu niciun reprezentant al magazinului online, din păcate, este posibil să fi fost victima unei înșelătorii.

În acest caz, trebuie să contactați banca pentru a bloca cardul folosit la tranzacție și să depuneți o plângere la poliție și la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Denisa Dicu Like Pasiune, adrenalină, curiozitate și dorința de a afla poveștile oamenilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile care mă îndeamnă să fac jurnalism cu atât de mult drag. ➜

Întrebarea zilei Crezi că șoferii respectă mai bine regulile când știu că sunt supravegheați? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰