Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Ai comandat online și n-a venit nimic? Cum recunoști magazinele fantomă și ce trebuie să faci

Hoţii acţionează nestigheriţi şi online, iar perioada reducerilor pare cea mai profitabilă pentru ei. Îi păcălesc pe oameni cu oferte de nerefuzat. Apoi, le iau banii. Produsele comandate nu mai ajung niciodată.

de Denisa Dicu

la 25.01.2026 , 14:06

Înainte să cădem în astfel de capcane, putem lua câteva măsuri de precauție. În primul rând, este foarte important să folosim un singur card bancar dedicat pentru tranzacțiile în mediul online.

Dacă nu dorim să administrăm mai multe conturi bancare, specialiștii recomandă să nu salvăm datele bancare pe site-urile de pe care facem cumpărături, astfel încât nimeni să nu poată accesa aceste informații.

Înainte de a comanda ceva, asigurați-vă că magazinul are afișate toate datele de contact, inclusiv un număr de telefon valabil pe site.

Articolul continuă după reclamă

Dacă ați plasat deja o comandă, produsele nu au ajuns și nu reușiți să luați legătura cu niciun reprezentant al magazinului online, din păcate, este posibil să fi fost victima unei înșelătorii.

În acest caz, trebuie să contactați banca pentru a bloca cardul folosit la tranzacție și să depuneți o plângere la poliție și la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Denisa Dicu
Denisa Dicu Like

Pasiune, adrenalină, curiozitate și dorința de a afla poveștile oamenilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile care mă îndeamnă să fac jurnalism cu atât de mult drag.

teapa tepe online
Înapoi la Homepage
Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euro
Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euro
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
Ce a apărut pe contul mamei copilului de 13 ani care l-a omorât pe Mario Berinde. Mii de oameni au reacționat
Ce a apărut pe contul mamei copilului de 13 ani care l-a omorât pe Mario Berinde. Mii de oameni au reacționat
Comentarii


Întrebarea zilei
Crezi că șoferii respectă mai bine regulile când știu că sunt supravegheați?
Observator » Evenimente » Ai comandat online și n-a venit nimic? Cum recunoști magazinele fantomă și ce trebuie să faci