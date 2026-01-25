Ce faci la munte dacă nu schiezi? Pentru că da, sunt multe astfel de situaţii. Am analizat ofertele şi venim cu soluţii. De exemplu, în munţii Bucovinei, o idee ar fi vizita la crescătoriile de cerbi și căprioare.

La Dârmoxa, frumusețea naturii înconjoară vizitatorii la fiecare pas. Este un loc în care timpul pare că s-a oprit, iar liniștea muntelui oferă o pauză binevenită de la agitația orașului. Ce poate fi mai frumos decât să te rupi pentru câteva clipe sau chiar pentru câteva zile de ritmul alert cotidian și să ajungi în vârf de munte, pentru a te bucura de un peisaj de poveste?

Chiar dacă zona nu dispune de pârtii amenajate, zăpada și derdelușul sunt suficiente pentru distracție. Copiii se bucură din plin, se dau cu sania, construiesc oameni de zăpadă și trăiesc momente simple, dar memorabile.

Dârmoxa, un loc în care timpul pare că s-a oprit

Un alt motiv pentru care turiștii aleg să ajungă la Dârmoxa îl reprezintă bucatele tradiționale. Gazdele își întâmpină oaspeții cu preparate specifice zonei, care mai de care mai gustoase, pregătite cu grijă și respect pentru tradiție.

În zonă se află și 13 exemplare de cerbi și ciute, care încântă turiștii ajunși aici. Cei mici sunt, fără îndoială, cei mai fascinați de prezența acestor animale.

Cazarea este situată chiar în vârf de munte, oferind o experiență aparte: dimineți în care cerbii pot fi văzuți chiar la geam, în toată splendoarea lor. Peisajul, animalele și confortul unităților de cazare completează imaginea unui loc cu adevărat special.

Liniște, natură și experiențe autentice în inima Bucovinei

Prețul unei nopți de cazare variază între 250 și 300 de lei, în funcție de cabana aleasă.

Pentru cei care au planuri pentru weekend-urile următoare sau pentru vacanța de iarnă a copiilor, Dărmoxa poate fi trecută cu încredere pe lista destinațiilor de vizitat, un colț minunat din Bucovina, ideal pentru relaxare și timp de calitate petrecut în natură.

