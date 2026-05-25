În online, totul pare posibil, inclusiv îmbogățirea peste noapte - cel puțin asta promit vânzătorii de iluzii. Ai nevoie doar de un telefon, internet, dar şi de o doză de naivitate. Pe TikTok apar constant testimoniale, oameni "de succes" și povești despre bani făcuți rapid. Tot ce trebuie tu să faci este să cumperi un curs, fie pentru dezvoltare personală, fie de marketing digital. Cu siguranţă vă sună cunoscut. În realitate însă, rezultatul este cu totul altul: mirajul se destramă rapid, banii se duc degeaba, iar vina este pusă tot pe umerii tăi. Iată cum funcţionează aceste înşelătorii online şi cum te poţi feri de ele.

Teancuri de bani, grafice care urcă spectaculos, conturi care se umplu peste noapte.

Toate acestea cu un simplu telefon şi acces la internet. Unde mai pui că poţi lucra de oriunde, inclusiv de pe plajă, cu un cocktail în mână. Cum să ajungi acolo? Totul începe cu un curs pe care trebuie să-l cumperi.

"Avantajul unui business online e că poţi munci de oriunde cum facem noi acum. Noi muncim, stăm pe telefon. Ne distrăm, ne simţim bine, colindăm lumea şi ne distrăm în același timp. Atât am făcut noi de pe 1 până pe 30 aprilie", arată un cont pe TikTok.

Succesul de pe TikTok, vândut ca reţetă sigură de îmbogăţire

Pe TikTok și Instagram, succesul pare la un click distanță. Mesaje precum "crede în tine", "fă bani din telefon" sau "ieși din matrix" apar constant în feed.

Reporter: Cât de des îţi apar?

Utilizator: O dată la 15 scrolluri. Mi se par făcute la grămadă.

"Trendurile de acest gen nu fac decât să profite de vulnerabilitatea unor oameni şi de ideea de a se îmbogăți peste noapte", a explicat Anca Chiru, specialist marketing.

În realitate, totul este doar o iluzie. Iar jobul perfect, o mare păcăleală. De asta s-a convins şi Valentina după ce a plătit un curs de marketing digital.

Cursurile care promit libertate financiară, dar vând iluzii

"Am plătit 250 de euro pentru un pachet care nu era clar. Ei îţi trimiteau anumite foi, anumite texte, dar nu m-au ajutat în niciun fel. Pentru un pachet de cursuri care te ajută să vinzi anumite produse. Degeaba, nu merge. Sunt mulţi care vând iluzii", a povestit Valentina Hanu, victimă a înşelătoriei.

Practic, cei care promit îmbogățirea rapidă câștigă chiar din vânzarea acestui vis. În multe cazuri, produsul real nu este cursul, ci speranța succesului, iar cumpărătorii sunt încurajați să promoveze mai departe aceeași rețetă altor oameni.

"Am făcut 2.000 de euro din vânzarea ghidurilor digitale, am făcut 10.000 de euro pe lună din revânzarea ghidurilor digitale", mai prezintă un cont mincinos pe TikTok.

Reporter: După ce aţi cumpărta dumneavoastră, persoana a continuat să facă asta?

Valentina: Da, da, a continuat. Şi zicea că trebuie să munceşti, să încerci mai mult.

"Oamenii cumpără, dar cumpără de la oameni care nu ar trebui să le vândă pentru că NU sunt pe domeniul acesta", a transmis un utilizator

"De cele mai multe ori, e maculatura sau continut video fără substanţă, vorbe scrise cu inteligenţa artificială", a declarat Adrian Negrescu, analist economic.

Când profitul nu apare, vina este aruncată pe cumpărător

Când profitul nu vine, explicația este mereu aceeași: "nu ai muncit suficient". Responsabilitatea este împinsă înapoi către cumpărător.

"Dacă nu eşti expert de ce te-ai arunca să ajuți pe cineva sau să dai cursuri plătite", a subliniat o altă persoană.

Semnele care pot da de gol o înşelătorie online

Adevărații specialiști în marketing spun că există anumite semnale care pot da de gol astfel de înşelătorii online.

"Ar trebui să îşi pună un semn de întrebare dacă o persoană care promovează genul ăsta de cursuri scrie: "spune-mi în privat" sau "detalii în privat". Dacă lucrurile sunt corecte, legale, nu ar trebui să aibă o problemă să le expună. Această secretomanie ar trebui să ne pună nişte semne de întrebare", mai precizează Anca Chiru.

Mai mult, experții atrag atenția că în unele cazuri pot apărea și practici ilegale.

"Afacerea este pe un sistem piramidal cu comisioane de care vânzătorii le primesc şi de mult ori ascund şi evaziune fiscală. Este un gen de afacere care de mult face victime în occident", a adăugat Adrian Negrescu.

Ce pot face autorităţile în faţa acestor cursuri promovate online

Autorităţile spun că cei care pică în plasă sunt, de fapt, pe cont propriu. Cel puţin, momentan.

"Avem sesizări, nu sunt foarte multe, dar nu înseamnă că nu am văzut amploarea. Nu suntem pe o zonă în care noi putem acţiona. Nu este o fraudă în sine, este o fraudare morală. Dacă sunt creatori de conținut care ar apela la asemenea mecanisme de înșelătorie, discutăm despre amenzi, despre apelarea la alte instituții legale. CNA nu închide conturi. Noi putem să solicităm platformei să analizeze conținutul și să decidă dacă închide contul", a susţinut Valentin Jurcan, vicepreşedintele CNA.

Până atunci, rămâne să fim sceptici și să verificăm orice ofertă dincolo de TikTok și alte platforme online, să cerem acreditări oficiale și să nu trimitem bani în privat fără să verificăm atent firma și destinatarul.

Ana Maria Munteanu

