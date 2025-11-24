Al 52-lea femicid din 2025: o femeie de 49 de ani din Olt ar fi fost ucisă de concubinul băut

Un nou femicid în România. Un bărbat în vârstă de 45 de ani, din Olt, a fost reţinut de poliţişti după ce şi-ar fi ucis în bătaie concubina în vârstă de 49 de ani.

Totul s-a petrecut duminică dimineaţă, când poliţiştii au fost sesizaţi că o femeie din comuna Voineasa a fost găsită decedată la domiciliu de către concubinul acesteia.

"La data de 23 noiembrie a.c., în jurul orei 05:30, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul că o femeie, din comuna Voineasa, județul Olt, a fost găsită decedată la domiciliu de către concubinul acesteia. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 1 Bobicești, precum și un echipaj medical de prim ajutor. Din primele verificări, polițiștii au identificat trupul neînsuflețit al unei femei, în vârstă de 49 de ani, care prezenta urme de violență. Trupul acesteia a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina, în vederea efectuării autopsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei decesului. Având în vedere suspiciunile privind cauza morții, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt a fost informat și a preluat cercetările, în vederea stabilirii situației de fapt și dispunerii măsurilor legale", a transmis IPJ Olt.

În urma investigațiilor efectuate, poliţiştii au stabilit că, pe fondul unui conflict generat de consumul de alcool, în seara zilei de 22 noiembrie, victima ar fi fost agresată fizic chiar de către concubinul acesteia, în vârstă de 45 de ani, cu care locuia.

"Pe baza probelor administrate, în noaptea de 23 spre 24 noiembrie a.c., procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt a dispus reținerea pentru 24 de ore a bărbatului de 45 de ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de omor și violență în familie", a precizat IPJ Olt.

În luna mai a fost făcută o sesizare potrivit căreia femeia ar fi fost agresată de concubin. În urma verificărilor, aspectele semnalate nu s-au confirmat. Nu a fost identificat un risc real, iar ea nu a dorit emiterea unui ordin de protecție. În localitate, ambii erau cunoscuți ca persoane care consumau frecvent alcool.

Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă și urmează să fie prezentat Tribunalului Olt cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Acesta este al 52-lea caz de femicid din 2025.

