Cum a eșuat statul român în lupta cu femicidul: 500 de femei ucise în ultimii 11 ani

Mihaela a fost ucisă cu 15 lovituri de cuțit de soțul ei, în timp ce își ținea copilul de mână. Este a 51 victimă a femicidului în România de la începutul acestui an şi a 500 din ultimii 11 ani. Pentru unii reprezintă doar cifre, care se vor pierde în negura timpului, pentru alții o mamă, o fiică, o prietenă care a dispărut din viața lor pentru totdeauna.

De ani întregi, femeile cad victime celor care le sunt parteneri de viață sau care le-au fost. De la lună la lună, numărul lor tot crește. Iar de cele mai multe ori au murit cu ordinul de protecție în mână. Fără ca nimeni să le protejeze. Strigătul lor de ajutor a fost ignorat de autorități. Au murit de mai multe ori până au fost ucise, pentru că nu este ușor să trăiești cu frica și teamă că agresorul este pe urmele tale și poate lovi oricând.

Peste 500 de femei, ucise în România în ultimii 11 ani

De zeci de ani, adunăm cifrele femicidului, care înseamnă uciderea intenționată a unei femei sau fete, adesea comisă de către un bărbat / partener intim, ca urmare a unor sentimente de ură, conform ONU, OMS și Convenției de la Istanbul. Statistici oficiale arată că în 2019, 51 de femei au fost ucise, un an mai târziu, în 2020, raportările naționale indicau cifra 43 în dreptul “femeilor ucise de un membru al familiei si/sau un partener. În 2021, aceleași date ale oficialilor indicau cifra 40. La nivel de stat, nu s-a schimbat nimic, doar cifrele. În 2025, la jumătatea lunii octombrie, snoop publica o hartă a femicidului. Raportul indica că, în medie, la fiecare trei zile, un bărbat a încercat să omoare o femeie în România. 46 femei ucise, 43 de tentative. De atunci, numărul femeilor ucise a urcat la 51. În ultimii 11 ani, peste 500 de femei au fost ucise în România.

Articolul continuă după reclamă

Crima de la Perla

Primul femicid care a marcat România și a fost zile în șir în atenția publicului a fost crima de la coaforul Perla. Se întâmpla pe 5 martie 2012 la ora locală 17:30. Gheorghe Vlădan, un angajat al Ministerului Administrației și Internelor, a intrat la locul de muncă al soției sale și a început să tragă. Vlădan a descărcat toată muniția din încărcătorul pistolului, în total 11 gloanțe. Două persoane, printre care și soția lui, au murit, iar alte șase au fost rănite. Ea se numea Felicia. Pe 12 februarie 2013, Gheorghe Vlădan a fost condamnat la închisoare pe viață. Pe 5 martie 2020, la opt ani de la crimă, judecătorii i-au redus pedeapsa de la închisoare pe viață la 25 de ani de închisoare. De atunci, Vlădan încearcă să îi convingă pe magistrați să fie eliberat condiționat.