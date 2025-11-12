Cum a eșuat statul român în lupta cu femicidul: 500 de femei ucise în ultimii 11 ani
Mihaela a fost ucisă cu 15 lovituri de cuțit de soțul ei, în timp ce își ținea copilul de mână. Este a 51 victimă a femicidului în România de la începutul acestui an şi a 500 din ultimii 11 ani. Pentru unii reprezintă doar cifre, care se vor pierde în negura timpului, pentru alții o mamă, o fiică, o prietenă care a dispărut din viața lor pentru totdeauna.
De ani întregi, femeile cad victime celor care le sunt parteneri de viață sau care le-au fost. De la lună la lună, numărul lor tot crește. Iar de cele mai multe ori au murit cu ordinul de protecție în mână. Fără ca nimeni să le protejeze. Strigătul lor de ajutor a fost ignorat de autorități. Au murit de mai multe ori până au fost ucise, pentru că nu este ușor să trăiești cu frica și teamă că agresorul este pe urmele tale și poate lovi oricând.
Peste 500 de femei, ucise în România în ultimii 11 ani
De zeci de ani, adunăm cifrele femicidului, care înseamnă uciderea intenționată a unei femei sau fete, adesea comisă de către un bărbat / partener intim, ca urmare a unor sentimente de ură, conform ONU, OMS și Convenției de la Istanbul. Statistici oficiale arată că în 2019, 51 de femei au fost ucise, un an mai târziu, în 2020, raportările naționale indicau cifra 43 în dreptul “femeilor ucise de un membru al familiei si/sau un partener. În 2021, aceleași date ale oficialilor indicau cifra 40. La nivel de stat, nu s-a schimbat nimic, doar cifrele. În 2025, la jumătatea lunii octombrie, snoop publica o hartă a femicidului. Raportul indica că, în medie, la fiecare trei zile, un bărbat a încercat să omoare o femeie în România. 46 femei ucise, 43 de tentative. De atunci, numărul femeilor ucise a urcat la 51. În ultimii 11 ani, peste 500 de femei au fost ucise în România.
Crima de la Perla
Primul femicid care a marcat România și a fost zile în șir în atenția publicului a fost crima de la coaforul Perla. Se întâmpla pe 5 martie 2012 la ora locală 17:30. Gheorghe Vlădan, un angajat al Ministerului Administrației și Internelor, a intrat la locul de muncă al soției sale și a început să tragă. Vlădan a descărcat toată muniția din încărcătorul pistolului, în total 11 gloanțe. Două persoane, printre care și soția lui, au murit, iar alte șase au fost rănite. Ea se numea Felicia. Pe 12 februarie 2013, Gheorghe Vlădan a fost condamnat la închisoare pe viață. Pe 5 martie 2020, la opt ani de la crimă, judecătorii i-au redus pedeapsa de la închisoare pe viață la 25 de ani de închisoare. De atunci, Vlădan încearcă să îi convingă pe magistrați să fie eliberat condiționat.
Tot într-un martie, de data aceasta pe 1 martie 2018, Violeta Mirică, o femeie de 33 de ani din Pechea, județul Galați, a fost ucisă de vecinul cu care avusese o relație. În drum spre serviciu, a fost înjunghiată mortal de mai multe ori de Vasile Petcu, în vârstă de 41 de ani. Femeia reclamase oamenilor legii, în ultimul an, de cel puţin patru ori faptul că fusese agresată fizic şi verbal de bărbat, care o şi ameninţase în public că o omoară, însă poliţiştii n-au făcut mai nimic pentru a evita tragedia.
În octombrie 2024, O adolescentă de 18 ani a fost înjunghiată mortal în propria casă din Bacău, sub privirile îngrozite ale fraţilor săi mai mici. Atacatorul era un tânăr care fusese eliberat recent de la psihiatrie, pe semnătura familiei. Cei care îl cunoşteau spuneau că băiatul nu îşi lua tratamentul şi ar fi fost consumator de droguri. După ce a comis fapta, tânărul a plecat de la casa victimei şi a fost găsit coborând pe uliţă, la o distanţă de aproape 7 km de locul în care s-a întâmplat totul. Aici a fost imobilizat de un localnic. Înainte de a ajunge poliţia, a cerut să se spele pe mâni la fântână.
Daniela, ucisă de fostul soț după un plan gândit în închisoare
În luna aprilie a acestui an, Daniela a fost ucisă de fostul soţ abia ieşit din închisoare. Individul ajunsese după gratii tot după ce a bătut-o, dar a fost eliberat cu câteva luni mai devreme pentru bună purtare. Cum a scăpat, agresorul a vânat-o pe stradă, a lovit-o cu un ciocan şi apoi i-a dat foc. Femeia s-a stins la spital. Bărbatul de 57 de ani și-a gândit planul răzbunării în spatele gratiilor. Aproape doi ani a stat în puşcărie, iar la o săptămână de la eliberare l-a şi pus în aplicare. După o tură de noapte grea, femeia de 47 de ani se întorcea acasă. Era ora cinci dimineaţa, încă întuneric şi habar ce o aşteaptă. Bărbatul venise pregătit pentru atac. A aşteptat-o pe femeie în faţa blocului. Chiar înainte să intre în casa scării, atacat-o cu un ciocan, apoi i-a dat fost şi s-a făcut nevăzut. După ore întregi de căutări, agresorul a fost găsit de poliţiştii de la Serviciul de Investigații Criminale Iași. Era nu departe de locul faptei şi într-o stare avansată de ebrietate. Individul avea la el o sticlă cu antigel, din care plănuia să bea ca să se sinucidă.
Teodora Marcu, femeia care a plătit cu viața eșecul autorităților
Pe 1 iunie 2025, o crimă cumplită, într-un cartier rezidenţial de lângă Bucureşti, zguduie ţara. O tânără însărcinată în cinci luni, cu copilul în brațe, a fost împușcată de fostul iubit, în plină stradă. Martori au fost zeci de oameni, mulţi copii. Atacatorul s-a ascuns printre blocuri şi a fost căutat aproape trei ore, timp în care în complexul rezidenţial s-a instalat panica. Într-un final, criminalul s-a sinucis când a fost încercuit de trupele speciale. Asasinatul scoate la iveală o poveste cutremurătoare: o femeie terorizată ani de zile de un individ pe care nu l-a putut opri niciun ordin de restricţie. Deşi victima a depus plângeri peste plângeri, în care mărturisea coşmarul pe care îl trăieşte, dosarele au fost pasate de la un procuror la altul şi, într-un final, clasate. Asta cu toate că femeia a scris negru pe alb în declaraţie că individul deţine arme de foc! Victima se numea Teodora Marcu.
Călăul ei se numea Robert Lupu dar îşi spunea Robert Wolf. Avea 49 de ani şi era din Oneşti, judeţul Bacău. Se cunoşteau de când fata avea 14 ani, iar el 40. Cu relaţia lor individul s-a lăudat şi într-o carte publicată, fără ca cineva să se sesizeze. După despărţire, bărbatul a început să o ameninţe şi a devenit violent. Tânăra a cerut protecţia poliţiei. Dar fără să fie ajutată prea mult.
Anda, tânăra ucisă și incendiată. Emil Gânj, cel mai căutat criminal
În luna iulie, Anda, o tânără de 23 de ani din judeţul Mureş a fost ucisă în casa ei, de faţă cu rudele, de fostul iubit, care a incendiat apoi locuinţa şi a fugit. Individul, condamnat în trecut pentru crimă, era căutat de aproape un an şi jumătate de poliţişti, pentru violenţe. Nu l-au găsit nici după ce în iarnă bărbatul a răpit victima şi a ţinut-o captivă două zile într-o pădure. Şefii Poliţiei Române spun că au asigurat paza locuinţei aproape două luni, până când femeia a cerut să fie supravegheată doar pe timpul nopţii. În ultimii 19 ani, Emil Gânj, criminalul tinerei din comuna Miheşu de Câmpie a comis multiple infracţiuni. Mai întâi a violat o copilă de 13 ani şi a primit închisoare cu suspendare. A omorât apoi un bărbat şi a ieşit cu şase ani mai devreme din închisoare. Şi-a tăiat brăţara de monitorizare şi a răpit-o pe victimă cu patru luni în urmă, iar acum nu s-a sfiit să se întoarcă la doar 2 ore după ce poliţiştii au plecat de la casa ei ca să-şi ducă planul macabru la capăt şi s-o ucidă. De la comiterea faptei, bărbatul este în continuare căutat de autorități.
Târâtă cu mașina 2 kilometri
În luna august, o tânără de 28 de ani, mamă a două fete, a fost răpită şi ucisă de fostul iubit, care a târât-o cu mașina 2 kilometri, furios că nu vrea să se împace cu el. O cameră de supraveghere a surprins goana criminală de pe străzile din Chişineu-Criş. Bărbatul de 35 de ani a mers cu maşina până la hotelul unde lucra fosta iubită. Tânăra a refuzat să urce lângă el - au stat de vorbă prin geamul maşinii. La un moment dat, individul a închis geamul peste mâinile ei şi a plecat în viteză. 2 kilometri a condus cu ea agăţată de portieră. La un moment dat, victima nu a mai avut putere să se ţină de caroserie şi a căzut într-un şanţ, unde a şi murit. Şoferul şi-a continuat drumul încă 10 kilometri. Acolo l-au arestat poliţiştii.
Pe 30 august, Marius şi-a ucis soţia, a abandonat-o într-o baltă de sânge şi s-a făcut nevăzut. Maşina lui a fost găsită abandonată în apropiere de Lacul Tarniţa din Cluj. Ulterior, a fost găsit și trupul său fără viață.
Pe 20 octombrie, un bărbat de 45 de ani in Dolj şi-a ucis soţia, i-a aruncat trupul neînsufleţit într-o fântână după care s-a sinucis. Descoperirea şocantă a fost făcută de unul dintre copiii celor doi, un copil de numai de numai 13 ani. Femeia de 39 de ani şi-a găsit sfârşitul sub ploaia de lovituri a bărbatului alături de care şi-a petrecut ultimii 24 de ani din viaţă şi cu care avea împreună trei copii. După ce a bătut-o până şi-a dat ultima suflare, bărbatul a aruncat trupul femeii într-o fântănă aflată la aproximativ un kilometru distanţă de casă, apoi s-a întors în locuinţă unde şi-a pus capăt zilelor.
Pe 30 octombrie, un bărbat de 72 de ani și-a înjunghiat mortal soția, iar apoi a încercat să-și pună capăt zilelor. Medicii l-au găsit în viață, dar din cauza rănilor grave, individul s-a stins și el, pe patul de spital. Cuplul avea 3 copii și nimeni nu știe ce s-ar fi putut întâmpla între cei doi, ca să se ajungă la un asemenea sfârșit. Crima a avut loc într-o anexă a casei în care locuiau cei doi. Rudele spun că, după ce a comis oroarea, individul a sunat-o pe sora femeii și i-a spus ce a făcut.
Mihaela, ucisă de ziua ei
Pe 8 noiembrie, Mihaela, o tânără de 25 de ani, mamă a trei copii, a murit de ziua ei, cu ordinul de protecţie în mână. Soţul de care se despărţise a urmărit-o până în faţa unei biserici din Teleorman, unde a înjunghiat-o de mai multe ori. Scenele de groază s-au derulat în faţa băieţelului lor, de doar 3 ani. Rudele susţin că bărbatul o urmărea de zile întregi, în ciuda ordinului de protecţie, şi că autorităţile ridicau din umeri atunci când erau alertate. Surse apropiate anchetei spun că femeia era frecvent bătută de agresorul care i-a devenit călău ba chiar din luna septembrie a acestui an. Avea și un ordin de protecție împotriva lui, valabil pentru o perioadă de 6 luni. Totuși, asta nu l-a oprit să-și urmărească victima în ultimele zile și să agreseze alți membri din familia acesteia.
Iar după ce a recurs la gestul extrem, care a înmărmurit întreaga comună, individul l-a încercat să-și pună capăt zilelor. A fost transportat de urgență la spitalul din Alexandria, în stare critică.
Legea femicidului, în așteptare
Sunt doar câteva cazuri, dintr-un șir lung de tragedii. În tot acest timp, România mai are pași de făcut spre recunoașterea femicidului. A fost depus în Parlament Proiectul de Lege pentru prevenirea şi combaterea femicidelor şi a violenţelor care le preced, care introduce pentru prima dată în legislaţia românească conceptul de femicid, adică uciderea unei femei pentru simplul fapt că este femeie. Deputatul PNL, Alina Gorghiu, iniţiatoare a proiectului, spune de asemenea că e un pas uriaş pentru societatea noastră. 250 de parlamentari și parlamentare au semnat documentul, devenind astfel inițiativa legislativă cu cel mai mare număr de susținători din istoria Parlamentului României de după 1989. "Prin introducerea conceptului de femicid în legislația națională, România face un pas esențial în recunoașterea faptului că violența împotriva femeilor nu este o serie de cazuri izolate, ci o formă de violență structurală, adânc înrădăcinată în societate, care trebuie prevenită și combătută în mod sistematic", au declarat reprezentantele Organizaţiei Femeilor Social Democrate (OFSD).
Și actualul ministru al Justiției, Radu Marinescu, spune că este de acord cu o nouă lege care definește femicidul și pedepsește mai dur crimele asupra femeilor, ”fie că realizăm sub forma unei agravante în corpul legal deja existent, fie că o incriminăm distinct. Acestea sunt chestiuni care necesită o anumită rigoare de abordare, de politică penală. Cert este că este necesar să luăm măsuri legale. Dar, vă repet, indiferent cât ai modifica legea, dacă aceasta rămâne neaplicată, atunci nu ai rezolvat nimic”.
În tot acest timp, alte femei, alte mame, alte fiice mor ucise de partenerii lor. Și așa cum am văzut fără ca autoritățile să intervină sau să facă prea puțin, fără ca nimeni să plătească pentru incompetență. Fără capete căzute. Un stat la fel de murdar pe mâini de sângele tuturor femeilor care au fost reduse la tăcere. Și nu poți să nu te întrebi, oare câte trebuie să mai moară ca să se întâmple ceva?
