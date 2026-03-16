"Maica Veronica" și "Maica Maria", false măicuțe pe TikTok. Cer bani pentru rugăciuni și ghicitorii

Două femei care se dau maici ale Mânăstirii Pasărea cer bani pe Tik Tok pentru rugăciuni, dezlegări, ghicitorii, vrăjitorii și alte lucruri ce nu au legătură cu cultul ortodox. Mânăstirea Pasărea se delimitează într-o postare recentă și avertizează oamenii să aibă discernământ și luciditate.

Mai multe conturi de TikTok administrate de femei care se prezintă drept „Maica Veronica” și „Maica Maria” solicită bani utilizatorilor în schimbul unor rugăciuni, dezlegări sau ghiciri, folosindu-se de imaginea Mânăstirii Pasărea, un important loc de pelerinaj pentru credincioșii ortodocși din România.

Cele două le sunt cunoscute utilizatorilor platformei, în al căror flux video apar postările celor două, mai ales dacă aceștia au interacționat la conținut cu tematică spirituală.

În clipurile publicate, acestea își publică numărul de telefon și susțin că ar aparține obștii Mânăstirii Pasărea.

Ele promit diverse servicii spirituale, precum „deschiderea Cărții”, rugăciuni speciale sau dezlegări și rezolvări de probleme de viață.

Pentru a-și susține afirmațiile, conturile folosesc imagini ale unor măicuțe care aparțin în mod real mănăstirii. La numărul de telefon afișat, utilizatorii sunt îndemnați să trimită bani.

Părintele Calinic, duhovnicul mânăstirii, a transmis recent un mesaj video în care precizează că nicio măicuță din obște nu solicită bani pentru rugăciuni și cu atât mai puțin pentru practici precum ghicitoria sau vrăjitoria, care nu fac parte din cultul ortodox.

„Mânăstirea pasărea nu are legătură cu asemenea postări”, spune părintele într-un scurt video.

Acesta le-a cerut credincioșilor să dea dovadă de discernământ și să nu confunde practicile de tip ocult cu viața religioasă autentică, potrivit Mediafax. Fenomenul este semnalat de mai mult timp pe rețelele sociale, dar cele două conturi nu au fost, cel puțin până în prezent, vizate de o anchetă publică.

Tot mai mulți utilizatori ai platformei susțin că autoritățile ar trebui să verifice situația, în condițiile în care conturile respective au o activitate îndelungată pe TikTok și ar fi înșelat deja mai multe persoane.

Larisa Andreescu

