Siguranță rutieră sporită pe şoselele din vestul țării. Timișoara devine primul oraș din România care va dispune de radare fixate integrale în sistemul e-Sigur. Practic, vitezomanii care nu respectă regulile de circulație se vor trezi cu amenda direct acasă.

"Până în data de 20 martie, cele două radare cumpărate de Timişoara sunt supuse unor verificări metrologice, iar apoi, cu documentaţia gata, Primăria Timişoara trimite mai departe totul Poliţiei Române, iar apoi mingea intră în terenul MAI.

Radarele trebuie doar activate în sistemul e-sigur şi sunt pregătite să dea amenzi.

Apoi, dacă acceleraţi prea tare pe bulevardele respective, nu uitaţi să şi zâmbiţi, pentru că este foarte posibil ca peste câteva zile să vă caute poştaşul. Şi cu poza şi cu amenda pentru viteză.

E drept, Timişoara are de peste zece ani un sistem performant de monitorizare a traficului, nouă radare fixe în total şi 384 de camere care înregistrează fiecare abatere, dar nu puteau fi folosite, pentru că nu puteau aplica sancţiuni.

Aşa că Primăria Timişoara, cu 24.000 de euro, a cumpărat aceste două radare fixe, pentru softul croit special pentru sistemul MAI, iar după ce vor fi puse în funcţiune, vor da amenzi pentru viteză, însă, în viitor, vor putea fi sancţionaţi şi şoferii care trec pe roşu şi sunt foarte mulţi. De exemplu, în Timişoara sunt peste 20.000 de cazuri în fiecare lună doar în zece din cele 25 de intersecţii majore.

Data viitoare când aveţi drum liber, gândiţi-vă de două ori, serios că vă stă bine cu banii în buzunar şi cu permisul în portofel!", a explicat Iulia Pop, reporter Observator.

