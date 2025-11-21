Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Al şaselea oraş din România care renunţă la artificiile de Revelion. Motivul invocat de autorităţi

Primăria municipiului Buzău a decis să renunţe la tradiţia focului de artificii de Revelion. Astfel, focurile de artificii vor fi înlocuite cu un show de lumini, schimbare care vine în sprijinul animalelor, fie ele sălbatice sau de companie, dar şi în acord cu tendinţele adoptate deja de mai multe oraşe din ţară.

de Redactia Observator

la 21.11.2025 , 10:27
Al şaselea oraş din România care renunţă la artificiile de Revelion. Motivul invocat de autorităţi Imagine ilustrativă - ProfiMedia

Anunţul a fost făcut la un post local de radio, de către viceprimarul Ionuţ Apostu, care a explicat că una dintre principalele motivaţii o reprezintă căprioarele din Crâng. În ultimele luni, animalele s-au obişnuit cu prezenţa oamenilor, iar buzoienii le surprind adesea în fotografii sau filmări realizate pe aleile parcului. 

"Ne-am gândit că nu este în regulă să le provocăm stres într-un loc care, în fond, este casa lor. Şi tot mai multe oraşe din România renunţă la artificii, fie pentru protejarea animalelor de companie, fie pentru cea a faunei", a spus viceprimarul Ionuţ Apostu.

Spectacolul luminos va fi realizat de o firmă specializată, iar oferta acesteia se încadrează în bugetul care fusese iniţial destinat artificiilor, a mai precizat Apostu.

Articolul continuă după reclamă

Astfel, Buzăul se aliniază unei liste tot mai lungi de municipii care au decis ca trecerea dintre ani să fie marcată fără zgomotul asurzitor al petardelor şi artificiilor. Cluj-Napoca, Braşov, Iaşi, Constanţa şi Galaţi au anunţat deja măsuri similare, multe dintre ele venite ca răspuns la presiunea publică exercitată de organizaţiile pentru protecţia animalelor.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

buzau artificii
Înapoi la Homepage
Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă
Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în aparatură la Palat”
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în aparatură la Palat”
Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală
Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii?
Observator » Evenimente » Al şaselea oraş din România care renunţă la artificiile de Revelion. Motivul invocat de autorităţi