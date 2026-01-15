Al treilea suspect în uciderea lui Kreiner, prins în Indonezia. Zuleam era căutat de mai bine de 2 ani

Costinel Zuleam, cel de-al treilea criminal al omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, a fost prins în Indonezia. Pe numele său era un mandat de arestare emis pe 19 noiembrie 2023 de Tribunalul Sibiu pentru săvârşirea infracţiunilor de omor calificat şi două infracţiuni de tâlhărie calificată.

Costinel Zuleam fusese condamnat de Tribunalul Alba la 30 de ani de închisoare, în primă instanţă. Bărbatul de 33 de ani a fost prins acum în Indonezia, anunţă Poliţia Română.

Ce spun oamenii legii

În urma cooperării polițienești internaționale, între Poliția Română și autoritățile din Indonezia și a sprijinului partenerilor interni și externi, un bărbat, de 33 de ani, urmărit internațional din categoria MOST WANTED, a fost localizat și reținut în Indonezia.

Articolul continuă după reclamă

Cel în cauză, avea emis pe numele său un mandat de arestare preventivă.

Vă reamintim faptul că, la data de 19 noiembrie 2023, Tribunalul Sibiu a emis, față de cel în cauză, domiciliat în localitatea Horezu Poenari, județul Dolj, un mandat de arestare preventivă, pentru săvârșirea infracțiunilor de omor calificat și două infracțiuni de tâlhărie calificată.

În urma cooperării polițienești internaționale, dintre autoritățile române și cele din Ungaria, Franța, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, precum și Republica Irlanda, Poliția Română a localizat, pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, respectiv în Scoția și Irlanda de Nord, doi bărbați, ambii în vârstă de 35 de ani, bănuiți în cazul de tâlhărie urmată de moartea victimei, sesizat Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu.

O crimă la pont

Cei trei bărbaţi acuzaţi că l-au ucis pe omul de afaceri sibian Adrian Kreiner au fost trimişi în judecată în mai 2024. Doi dintre aceştia au fost arestaţi în România, iar al treilea suspect, Zuleam Costinel, se făcuse nevăzut.

Minae Marian Cristian a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat, tâlhărie calificată, complicitate la tâlhărie calificată şi omor calificat, iar Ghiţă Laurenţiu pentru complicitate la furt calificat, conducere a unui vehicul cu număr fals de înmatriculare, furt calificat, tâlhărie calificată şi omor calificat.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, cei trei bărbaţi acuzaţi de omor au venit în România în octombrie 2023, cu intenţia de a fura de pe mai multe proprietăţi din judeţele Dolj, Argeş şi Sibiu. Prima spargere au dat-o în judeţul Dolj, apoi în Sibiu.

În noiembrie 2023, cei trei inculpaţi au renunţat să mai dea două spargeri în Piteşti, la două case, una a unui medic, cealaltă a unui om de afaceri, menţionează sursa citată.

Filmul crimei din Sibiu

Înainte de a-l jefui pe afaceristul sibian, cei trei inculpaţi i-au supravegheat casa şi aşa au constatat că senzorii de mişcare de pe gardul locuinţei nu erau activaţi.

"În seara de 4.11.2023 inculpaţii s-au deplasat pe strada unde se afla imobilul omului de afaceri Kreiner Adrian, unul dintre inculpaţi aflând de la un cunoscut că acesta este un om de afaceri înstărit şi deţine valori importante în locuinţă. Au procedat la supravegherea acestei locuinţe dintr-un imobil nelocuit situat vis-a-vis, iar în noaptea următoare, după ce au constatat că senzorii de mişcare amplasaţi pe gard nu sunt activaţi, au hotărât să pună în aplicare planul infracţional", potrivit unui comunicat de presă.

Adrian Kreiner a fost bătut grav, decedând la spital în urma loviturilor. "În data de 6.11.2023, inculpaţii, purtând cagule, au pătruns în curtea şi locuinţa familiei Kreiner la ora 2,36. Aici l-au găsit pe acesta în camera de la parter şi l-au agresat fizic exercitând multiple acte de violenţă la nivelul capului, trunchiului, precum şi membrelor. Acţionând conjugat şi coordonat, cei trei au procedat la imobilizarea numitului Kreiner Adrian, pe care l-au legat cu mâinile la spate, fiindu-i imobilizate şi picioarele cu aceeaşi sfoară. Victima a fost apoi aşezată pe abdomen, în poziţia similară unei bărci, modalitate aptă a crea suferinţe extrem de puternice. Auzind zgomot, fiica omului de afaceri care se afla într-un dormitor de la etaj, a coborât în living unde l-a observat pe unul dintre agresori, fiind la rândul ei observată de acesta. Persoana vătămată s-a reîntors în dormitor de unde a apelat serviciul 112. Doi dintre inculpaţi au urmat-o şi au pătruns în cameră lovind cu piciorul uşa încuiată de aceasta", se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Cei trei inculpaţi au furat 16 ceasuri de peste 200.000 de euro şi au ameninţat-o cu moartea pe fiica omului de afaceri, care a scăpat cu viaţă datorită faptului că a apucat să sune la 112 şi să ceară ajutorul politiştilor. Ceasurile furate de la Sibiu au fost găsite ascunse în maşina unuia dintre cei trei bărbaţi acuzaţi de omor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Permis suspendat pentru amenzi neplătite. Sunteţi de acord? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰