Alarmă falsă cu bombă la hotelul Pleiada din Iaşi. Un e-mail la rezervări anunța amplasarea unei bombe

Alertă falsă cu bombă la hotelul Pleiada din Iaşi. Alerta s-a dat după ce un bărbat a sesizat, pe 8 ianuarie, prin apel la 112, că pe adresa de e-mail a hotelului a fost primit un mesaj în care se anunța amplasarea unei bombe în incintă. Mai multe echipaje de intervenție s-au deplasat de urgență la fața locului. În urma verificărilor, autoritățile au stabilit că alarma a fost falsă.

de Redactia Observator

la 08.01.2026 , 14:15
Alarma cu bombă de la hotelul Pleiada, situat în zona Bucium din Iași, s-a dovedit a fi falsă, a transmis Poliția. 50 de persoane cazate în hotelul de 5 stele au fost evacuate, alături de personal. În cursul dimineții de joi, pe adresa de e-mail a unității de cazare a fost primit un mesaj în care se anunța amplasarea unei bombe în incintă.

"La data de 8 ianuarie a.c., polițiștii Secției nr. 5 Poliție Iași au fost sesizați, prin apel 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că pe o adresă de e-mail a unei unități de cazare din municipiul Iași a fost primit un mesaj în care era specificat faptul că în incinta unității se află o bombă.

La fața locului s-au deplasat mai multe forțe de ordine, iar în urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că nu se confirmă existența unei bombe în incinta unității de cazare, cercetările fiind continuate în vederea identificării expeditorului e-mailului și dispunerii măsurilor legale în consecință", au transmis polițiștii.

Managerul general al hotelului, Dora Morhan, a declarat că pe adresa de rezervări a fost primit un mail în care se afla o amenințare cu bombă. Imediat, cele 50 de persoane care erau cazate, precum și personalul hotelului, au fost evacuate, iar între timp au fost anunțate autoritățile.

"Am primit o amenințare cu bombă. Siguranța oaspeților, angajaților și a tuturor persoanelor aflate în incinta hotelului reprezintă prioritatea noastră absolută. Conform procedurilor legale, situația a fost raportată autorităților competente. Ca măsură preventivă, au fost aplicate toate protocoalele necesare, în deplină cooperare cu forțele de ordine. În acest moment, activitățile se desfășoară sub coordonarea autorităților", a declarat Dora Morhan.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași, după primirea sesizării, în jurul orei 11:00, la fața locului s-au deplasat echipaje de polițiști pentru a face verificări, acțiunea fiind în desfășurare.

