Autoritățile au emis marți un mesaj RO-Alert privind o posibilă incursiune de drone. ISU le-a recomandat oamenilor să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în interiorul locuințelor, departe de ferestre.

Alertă aeriană în Tulcea. Autoritățile au emis RO-Alert pentru o posibilă incursiune de drone - Arhivă

"ALARMĂ AERIANĂ (POSIBILĂ INCURSIUNE DE DRONE). Păstrați-vă calmul! Adapostiti-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adapost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori", se arată în mesajul primit de locuitorii din Tulcea.

Mesajul a fost trimis la ora 10:10, în urma unei notificări transmise de Centrul Național Militar de Comandă către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Este al treilea episod de acest fel din ultimele zile, după ce duminică au fost emise alte două alerte similare.

Primul incident a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, în apropiere de localitatea Vâlcove, iar două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol. Al doilea episod a avut loc în cursul după-amiezii de duminică. , în apropierea graniței și a Insulei Șerpilor. În acel caz, două avioane de luptă F-18 și două elicoptere militare au fost ridicate de la sol.