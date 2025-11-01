Alertă alimentară în supermarketuri. Trei alimente vândute în magazinele din țară au fost retrase de la vânzare, după ce testele de laborator au scos la iveală probleme de siguranță alimentară.

Este vorba de seminţele de mac, mierea de tei şi vasolea cu cârnaţi la caserolă. Fiecare produs a prezentat probleme grave de siguranţă alimentară.

Cele mai multe avertismenteau vizat seminţele de mac în care au fost identificate cantităţi ridicate de opiu. Loturi din produsele furnizate de mai mulți producători, inclusiv Orlando’s Maestro și Nutco, au fost eliminate din magazinele Metro, Selgros, Profi, Kaufland și Superco, din cauza depășirii limitelor admise pentru morfină și codeină.

În ce priveşte mierea de tei, testele au depistat un antibiotic interzis în Uniunea Europeană. Astfel că ANSVSA a decis retragerea produsului "Strop de Soare", fabricată de compania Apicola Costache, din magazine.

În fasolea cu cârnaţi au fost identificate mai multe substanţe neconforme. "Fasole cu cârnați Maestro" (350 g) a fost retrasă din magazinele Profi și Carrefour.

Autorităţile au emis alerte naţionale şi îi avertizează pe românii care au achiziţionat aceste produse să nu le consume sub nicio formă. Aceştia sunt îndemnaţi să returneze produsele, chiar dacă nu mai au bonul fiscal.

