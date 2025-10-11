Alertă de poluare în Timiş. O bombă ecologică ameninţă canalul Bega şi râul Timiş, după ce depozitul de deşeuri de la Ghizela şi-a depășit capacitatea. Un studiu al Consiliului Judeţean avertizează că un lichid toxic, rezultat din descompunerea gunoiului, riscă să se scurgă în apele din zonă şi să provoace un dezastru ecologic de proporţii. În timp ce autorităţile trag un semnal de alarmă, firma care administrează groapa de gunoi neagă pericolul şi spune că nu există dovezi clare.

Un studiu al Consiliului Judeţean Timiş, plătit cu 1 milion de lei, arată că la groapa de gunoi din Ghizela există un risc ridicat de contaminare şi o cantitate uriaşă de levigat, care nu a fost neutralizată.

Într-o adresă oficială a Gărzii de Mediu se arată că volumul total de deşeuri din celula 2 a fost depăşită cu mult, faţă de cât prevede autorizaţia integrată de mediu. În aceste condiţii, groapa de gunoi va fi închisă peste 10 zile, iar deşeurile vor fi preluate de judeţele Arad şi Hunedoara.

Imaginile filmate recent arată excavatoare descîncărcând deșeuri amestecate - menajere, vegetale și din construcții, direct în groapa de gunoi. Compania, însă, neagă tot.

Autoritățile se pregătesc să desemnze constructorul care se va ocupa de celula 3. Până atunci, operatorul este obligat să ia măsuri suplimentare pentru drenarea levigatului acumulat în exces.

