Bătrâni cu râie, salvați din "azilul groazei" din Timiş. Medicii, șocați când i-au văzut: "Sunt vai şi amar!"

11 bătrâini dintre cei 74 descoperiți cazați ilegal în imobilul din Cenad sunt internați, cu râie la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș din Timișoara și la Clinica de Boli Dermato-Venerice a Spitalului Municipal din Timișoara.

Reprezentanții medicali spun că cei 11 vârstnici au fost stabilizați pentru comorbiditățile pe care le aveau și au început, de miercuri seara, tratamentul pentru scabie, iar rănile pe care le au pe corp arată că au contactat boala de mai multe săptămâni. De asemenea, medicii au fost șocați când au văzut starea fizică a bătrânilor, dar mai ales "tristețea" din ochii lor. Managerul Spitalului Municipal, dr. Stela Iurciuc, a declarat, joi, pentru Agerpres, că pentru acești pacienți a fost repartizat și un psiholog, pentru că "sunt într-o stare jalnică de tristețe profundă", care a impresionat întreg corpul medical care a intrat în contact cu ei.

Ea vede problema ca fiind una mai profundă, pe de o parte, copiii acestora trebuind să fie mai responsabili față de bătrânii din familie, pe de altă parte, că statul ar trebui să acorde bugete mai consistente centrelor de îngrijire a seniorilor, pentru că îngrijirea unui bătrân ar trebui să fie făcută de persoane specializate.

"Sunt vai și amar de ei! Sunt atât de slabi și atât de triști! Noi băgăm și psiholog acolo în spital, la ei. Sunt plini de răni din cauza scabiei. Am comandat deja medicamente prin achiziție directă, pentru ei. Impactul general asupra cadrelor medicale, care au văzut niște bătrâni care le pot fi bunici, părinți, tristețea din ochi, a fost imens. Serviciile sociale din România nu sunt dotate cu suficienți bani pentru astfel de cămine. În Ungaria, de exemplu, prin lege i-au obligat pe copii să aibă grijă de bătrânii lor. Bătrânii au în general, catabolismul accentuat, sarcopenie (scădere a masei musculare, n.r.). Ca să ai grijă de bătrâni, trebuie personal specializat", a declarat dr. Stela Iurciuc.

Articolul continuă după reclamă

Specialistul dermatolog care îi îngrijește, Olivia Toma, a declarat, că rănile provocate de scabie indică faptul că bătrânii sunt infectați cu parazitul care provoacă boala de câteva săptămâni, nu de dată recentă. Potrivit acesteia, cei opt bătrâni (patru bărbați și patru femei) aduși la Clinica de Boli Dermato-Venerice de la Municipal sunt acum în stare relativ bună, prin mâinile medicilor de aici trecând și cei trei internați la Spitalul "Victor Babeș", pentru evaluare și tratament dermatologic.

"Ei sunt acum în stare relativ bună, în sensul că au cu toții comorbidități, sunt tratați, șase dintre cei opt au afecțiuni neurologice fie pe fond de epilepsie, fie de hemipareze, accidente vasculare cerebrale sau alcoolism cronic, dar încercăm să-i compensăm cu patologiile lor. Dar în ceea ce privește pielea, sunt cu toții confirmați cu scabie. I-am preluat pe toți în cursul serii de miercuri și au început aseară tratamentul. La noi, condițiile în spital sunt excelente, sunt stabili atât cât putem să-i compensăm sau să-i îngrijim. Ce va fi cu ei după ce vor pleca de la noi... Mai este un caz și la Nutriție de la Județean, probabil că îl preluăm tot noi. Pe cei trei de la Babeș i-am consultat și au plecat înapoi la acel spital. Tratamentul pentru scabie nu le vulnerabilizează starea de sănătate pentru că tratamentele sunt topice, se aplică pe piele și nu interacționează cu medicația sistemică pe care o iau ei de fond. Atâta doar că pielea unora dintre ei este foarte sensibilizată și este eczematizată din cauză că este foarte veche infecția. Este destul de greu de estimat de când au scabie, dar pare să fie o infecție veche, pentru că sunt eczematizate și sunt forme foarte extinse. Astfel de forme nu evoluează într-un timp scurt. Eu aș spune minim o lună", a relatat dr. Olivia Toma.

Potrivit acesteia, având în vedere contextul epidemiologic, situația a fost comunicată și Direcției de Sănătate Publică și toată lumea din acel cămin va face tratament la un moment dat. "Chiar dacă sunt sau nu leziuni, toată lumea face exact același tratament. Îmi pare atât de rău de ei, rezidenții au venit de acasă, eu nici nu am plecat ieri, rezidenții au vorbit cu ei, vor să le cumpere fructe, au întrebat dacă vor să sune pe cineva din familie. Unii nu au pe nimeni, alții nu vor să-și deranjeze familiile, copiii. Sunt foarte triști. Și mulți sunt cu demență, nici nu poți să te înțelegi cu ei. Noi facem absolut tot ce ține de specialitatea noastră", a mai spus dr. Olivia Toma.

Managerul Spitalului "Victor Babeș" din Timișoara, Cristian Oancea, a afirmat că acolo au fost internați trei pacienți de la Cenad și sunt acum în stare bună. "Pacienții noștri sunt în stare bună, în sensul că i-am toaletat și își primesc tratamentul pentru scabie", a punctat dr. Cristian Oancea.

"DSP Timiș a transmis în toate centrele unde au fost relocați beneficiarii de la Cenad măsurile necesare pentru prevenirea răspândirii scabiei, situația fiind monitorizată de personalul medical. Ancheta epidemiologică este în curs de desfășurare", a declarat purtătorul de cuvânt al instituției, Cornelia Bubatu.

Cei 74 de bătrâni au ajuns ilegal într-un imobil din Cenad, fiind transferați de la Căminul din Lenauheim, unde erau în total 90 de persoane, dar care era supraaglomerat și nu mai corespundea solicitărilor, iar licența i-a fost retrasă în urmă cu câteva luni. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș, convocat de prefectul Cornelia Micicoi, pe 10 decembrie, a dispus verificări la ambele adrese (Lenauheim și Cenad n.r.) și s-a procedat la relocarea unui număr de 90 de persoane, identificate în cele două locații către alte cămine de bătrâni și centre sociale din județ.

Prin Ordin al Prefectului, a fost constituită o Comisie mixtă de verificare și control a centrelor rezidențiale destinate persoanelor vârstnice din județul Timiș. Controalele se desfășoară în perioada 15 decembrie 2025 - 23 ianuarie 2026. La finalul acestei etape, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș, în calitate de coordonator al comisiei, va înainta prefectului județului un raport unic, ce va cuprinde constatările rezultate din verificările efectuate, precum și eventualele măsuri dispuse, până la data de 29 ianuarie 2026. Pe de altă parte, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș efectuează cercetări pentru lipsire de libertate în mod ilegal, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, ucidere din culpă și purtare abuzivă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ce contează mai mult când alegeţi jucăriile pentru copii? Preţul Calitatea

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰