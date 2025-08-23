Alertă după ce o persoană a fost mușcată de șarpe, într-o localitate din Bistrița
Salvatorii din Bistrița-Năsăud sunt în alertă sâmbătă după ce o persoană a fost mușcată de șarpe în Ilva Mare. Este vorba despre o femeie în vârstă de 52 de ani.
Potrivit ISU Bistrița-Năsăud, persoană mușcată de șarpe este conștientă, dar are stare de amețeală.
Victima, femeie în vârstă de 52 de ani, a fost predată echipajului de prim-ajutor, conștientă cu ușoară stare de amețeală, în localitatea Poiana Ilvei.
Ulterior a fost predată echipajului de terapie intensivă mobilă trimis în sprijin în localitatea Strâmba pentru a fi transportată la UPU SMURD Bistrița.
La începutul lunii, un copil de 7 ani a fost mușcat de o viperă, în timp ce era în excursie cu familia în zona Creasta Cocoşului. Micuțul a ajuns la UPU și i s-a administrat serul antiviperin.Înapoi la Homepage
